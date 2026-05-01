Governo lança Novo Desenrola Brasil para renegociar dívidas e aliviar orçamento familiar

O presidente Lula anunciou o programa Novo Desenrola Brasil, que oferece descontos de até 90% em dívidas e permite o uso de até 20% do FGTS para quitar débitos. O pacote inclui renegociação de dívidas de cartão de crédito, Fies e restrições a apostas online.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (30) o lançamento oficial do programa Novo Desenrola Brasil , previsto para a próxima segunda-feira (4).

Em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, Lula destacou que o pacote de medidas visa reduzir o endividamento das famílias brasileiras, oferecendo descontos de até 90% no valor das dívidas. O programa incluirá a renegociação de débitos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e permitirá o uso de até 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar dívidas.

Além disso, os participantes ficarão bloqueados temporariamente em plataformas de apostas online, conhecidas como bets. Lula afirmou que o Brasil enfrenta um cenário de endividamento crescente, com famílias sufocadas por dívidas acumuladas ao longo dos anos. Dados do Banco Central confirmam que o endividamento das famílias brasileiras atingiu níveis recordes. O programa abrange a renegociação de dívidas de cartão de crédito, crédito rotativo, crédito direto ao consumidor (CDC) e cheque especial.

Segundo informações obtidas pelo g1, o Novo Desenrola Brasil será direcionado a brasileiros com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105,00). O objetivo é aliviar o peso das dívidas no orçamento doméstico, reduzindo o comprometimento da renda das famílias. O governo prevê descontos de 30% a 90% no valor das dívidas, além de juros mais baixos, limitados a 1,99%. Lula destacou que as parcelas serão menores e com prazos mais longos para pagamento.

O uso do FGTS será limitado a 20% do saldo, com recursos destinados exclusivamente ao pagamento de dívidas. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, informou que cerca de R$ 4,5 bilhões devem ser liberados do FGTS para quitar débitos, com um limite máximo de R$ 8 bilhões. Para viabilizar o uso do FGTS, o governo estuda editar uma Medida Provisória (MP), garantindo segurança jurídica à iniciativa.

A MP entraria em vigor imediatamente após a assinatura do presidente, mesmo que a análise pelo Congresso Nacional se estenda. O programa também inclui restrições ao uso de plataformas de apostas online. Quem aderir ao Novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por um ano em todas as bets, conforme anunciado por Lula. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, justificou a medida como forma de evitar novos ciclos de endividamento.

O lançamento oficial do Novo Desenrola Brasil está marcado para a próxima segunda-feira (4), mas o governo ainda não detalhou quais medidas entrarão em vigor imediatamente ou se haverá um período de transição para sua implementação





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