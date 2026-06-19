Governo intensifica combate a bets ilegais e amplia responsabilidade para bancos e influencers

Novo decreto assinado por Lula prevê responsabilidade fiscal solidária para instituições financeiras e influenciadores que movimentam ou promovem plataformas de apostas clandestinas. Medida visa tributar IR, PIS/Cofins e outros tributos sobre recursos das bets, congelando contas e destinando valores ao fundo de segurança pública. Ação ocorre em meio a estimativa de 25,2 milhões de usuários e mais de 40 mil sites bloqueados.

O governo federal, sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, intensificou a ofensiva contra as plataformas de apostas esportivas que operam ilegalmente no Brasil .

A estratégia central agora inclui a aplicação da responsabilidade fiscal solidária, um mecanismo jurídico que permitirá à Receita Federal cobrar todos os tributos devidos - como Imposto de Renda (IR), PIS, Cofins e a contribuição destinada ao Ministério da Saúde - diretamente dos responsáveis pela cadeia financeira e de promoção dessas atividades clandestinas. A medida, formalizada em um novo decreto assinado pelo presidente, visa congelar os recursos dessas plataformas e atingir não apenas os operadores, muitas vezes sediados no exterior, mas também as instituições financeiras, incluindo fintechs e bancos, que processam essas transações, além dos influenciadores digitais que as promovem.

AReceita Federal, comandada pelo secretário Robinson Barreirinhas, deixou claro que a fiscalização recairá sobre toda a cadeia que sustenta as bets ilegais. Se uma fintech movimentar recursos de uma plataforma irregular, ela será responsabilizada pelos impostos que a operadora não recolheu. O mesmo critério se aplica aos influencers.

Se um digital influencer fizer propaganda de uma bet ilegal em suas redes sociais, além de sofrer sanções administrativas por parte da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), também será alvo da cobrança de IR, PIS e Cofins sobre os ganhos auferidos com essa atividade. A justificativa é a de que é injusto que agentes economicamente ativos nesse mercado fraudulento se beneficiem sem contribuir para os cofres públicos.

Os recursos bloqueados serão destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e reinvestidos no combate ao crime organizado, criando um ciclo de reposição para as ações de segurança. O bloqueio terá caráter administrativo e imediato, devendo ser confirmado pelas instituições financeiras em até 48 horas após a notificação do Ministério da Fazenda. A identificação das empresas irregulares partirá da SPA, que notificará os bancos sobre as contas a serem congeladas.

O decreto que regulamenta a chamada Lei Anticrime (ou Lei de Segurança Nacional em seu aspecto definanceamento? ) oferece o respaldo legal para essa operação. O governo avalia que as plataformas clandestinas detêm uma fatia significativa do mercado de apostas no país, representando entre 41% e 51% do volume total de apostas, e que são usadas por aproximadamente 25,2 milhões de brasileiros.

Até o momento, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já retirou do ar mais de 40 mil sites e aplicativos que atuavam sem autorização. As investigações apontam que cerca de 350 operadores ilegais utilizam 37 diferentes instituições financeiras e de pagamento para movimentar os recursos dentro do sistema financeiro nacional.

A ação coordenada entre a Receita Federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a SPA e o Ministério da Fazenda busca, portanto, estrangular financeiramente o ecossistema das apostas clandestinas, revertendo os recursos gerados para um fundo de segurança e, simultaneamente, ampliando a base de arrecadação tributária. A iniciativa reflete uma postura mais dura do Estado frente a um setor que expandiu rapidamente e que, segundo autoridades, está associado a atividades de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento de organizações criminosas.

Ao responsabilizar financeiras e promoters, o governo espera criar um efeito dissuasivo que desestimule a prestação de serviços a essas empresas, reduzindo sua capacidade operacional e, por consequência, sua atratividade para os apostadores. A regulamentação e o enforcement tightening sinalizam que o Brasil estádeterminado a consolidar um mercado de apostas esportivas seguro, transparente e que contribua efetivamente para aReceita nacional, em contraste com o paraíso fiscal que as plataformas ilegais representaram até então





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