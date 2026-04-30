Governo Federal Recorrerá ao STF Contra o PL da Dosimetria

Após a derrubada do veto presidencial, o governo Lula irá ao Supremo Tribunal Federal questionar a constitucionalidade do projeto que altera o cálculo de penas para crimes relacionados aos ataques de 8 de janeiro, incluindo o caso de Jair Bolsonaro.

A recente derrubada do veto presidencial ao Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, que visa alterar a forma como as penas são calculadas para crimes cometidos durante os ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, incluindo aqueles relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro , desencadeou uma forte reação do governo federal.

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai, anunciou que a base governista recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a constitucionalidade da lei. A decisão do Congresso Nacional de rejeitar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva gerou preocupação entre os aliados do governo, que temem a possibilidade de redução das penas para os condenados pelos atos antidemocráticos.

A argumentação central do governo é que a aprovação do PL da Dosimetria, em sua forma atual, pode comprometer a justiça e a punição adequada para os responsáveis pelos ataques à democracia. A judicialização da questão é vista como uma tentativa de garantir que a lei esteja em conformidade com a Constituição Federal e que os princípios da justiça sejam preservados.

A manobra adotada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para separar a análise do veto da Lei Antifacção, que endurece as regras para progressão de regime em crimes graves, também foi alvo de críticas por parte do governo, que a interpretou como uma estratégia para facilitar a aprovação do PL da Dosimetria. A preocupação é que, sem a salvaguarda da Lei Antifacção, a nova lei possa levar à redução de penas para criminosos condenados por crimes hediondos, como feminicídio, além dos crimes relacionados aos ataques de 8 de janeiro.

A situação de Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar devido a questões de saúde, mas ainda cumprindo pena em regime fechado, é um dos pontos centrais do debate. Especialistas estimam que, com a aprovação do PL da Dosimetria, Bolsonaro poderia ter sua progressão de regime acelerada, possivelmente migrando para o regime semiaberto em um prazo de dois a quatro anos, em vez de 2033, como previsto anteriormente.

A lei permite que a pena seja calculada apenas pelo crime mais grave, com um acréscimo de um sexto a metade, e prevê a redução de pena de um a dois terços quando os crimes ocorrerem em contexto de multidão, desde que o réu não tenha financiado os atos nem exercido papel de liderança. Essa possibilidade de redução de pena para Bolsonaro e outros condenados pelos ataques de 8 de janeiro é o que motiva a ação do governo no STF.

O líder do PT, Pedro Uczai, criticou duramente o que ele chamou de 'acordão' entre a oposição e o centrão, acusando-os de se unirem para destruir a democracia e proteger os envolvidos no escândalo do Banco Master. Ele argumenta que o governo deveria ter denunciado essa aliança desde o início, alertando a sociedade sobre os riscos que ela representa para a estabilidade democrática e a justiça.

A aprovação do PL da Dosimetria é vista pelo governo como um retrocesso na luta contra a impunidade e um incentivo à violência política. Os próximos passos envolvem a promulgação da lei, que cabe ao presidente Lula em até 48 horas. Caso Lula não promulgue a lei dentro do prazo, a tarefa passará ao presidente do Senado e, posteriormente, ao vice-presidente da Casa. Após a promulgação e publicação oficial, a nova regra entrará em vigor.

Enquanto isso, o governo se prepara para apresentar seus argumentos ao STF, buscando a suspensão da lei até que os ministros decidam sobre sua constitucionalidade. A expectativa é que o julgamento no STF seja longo e complexo, com debates acalorados sobre a interpretação da Constituição e os princípios da justiça. A decisão do STF terá um impacto significativo no futuro dos processos relacionados aos ataques de 8 de janeiro e na punição dos responsáveis por esses atos antidemocráticos.

A judicialização da questão demonstra a importância de garantir que a lei esteja em conformidade com a Constituição e que os direitos das vítimas sejam protegidos. O governo federal reafirma seu compromisso com a defesa da democracia e a busca por justiça para todos os envolvidos nos ataques aos Três Poderes.

A situação atual representa um desafio para o governo, que precisa equilibrar a necessidade de garantir a segurança jurídica e a estabilidade democrática com a pressão para punir os responsáveis pelos atos antidemocráticos





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