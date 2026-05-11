Governo Federal Estabelece Regulamentação Mais Rigua para Chocolates e Produtos Derivados de Cacau Vendidos no Brasil

A portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) estabelece que, para ser comercializado no Brasil sob o nome de ‘chocolate’, um produto deve conter no mínimo 35% de sólidos de cacau. O rótulo deverá apresentar o número de cacau diretamente, retirando o termo ‘amargo’ e ‘meio amargo’, e a legislação ámapa sempre aplicar aos produtos de cacau misturado com outros ingredientes.

O governo federal sancionou novas regras para a composição e a rotulagem de chocolates e produtos derivados de cacau vendidos no Brasil, previstas no Diário Oficial da União da segunda-feira passada (11 de março de 2022).

A atualização entrará em vigor em maio de 2027 e afeta todo o setor, incluindo chocolates ao leite, branco e chocolate em pó. A mudança visa garantir que o produto carregue claras informações sobre a proporção de cacau, minimizando a necessidade de termos como ‘amargo’ ou ‘meio amargo’, e garantindo que os rótulos sejam legíveis e com destaque no painel principal da embalagem





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