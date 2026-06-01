O governo federal bloqueou o orçamento dos Ministérios e agências reguladoras de infraestrutura, afetando áreas como desenvolvimento urbano, transportes e comunicações. A medida visa reduzir o déficit público e pode ser vista como uma forma de pressão sobre as pastas técnicas e as agências reguladoras para que elas sejam mais eficientes e economizem.

O Ministério das Cidades foi o mais impactado com o bloqueio do orçamento do governo federal . A Pasta, responsável pelas política s de desenvolvimento urbano , ficou sem R$ 3,797 bilhões.

Isso inclui recursos para o abastecimento de água, que é uma das principais responsabilidades do ministério. Além disso, o Ministério do Desenvolvimento Regional também foi afetado, com R$ 2 bilhões bloqueados. O Ministério dos Transportes fica sem acesso à R$ 1,718 bilhão, e o de Portos e Aeroportos sem R$ 447 milhões. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) teve bloqueio de R$ 57 milhões de seu orçamento, enquanto a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) perdeu R$ 51,8 milhões.

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) também foi afetada, com R$ 45 milhões bloqueados. A medida foi tomada pelo governo federal por meio do Decreto 12.990, publicado na sexta-feira, 29. O montante total é de R$ 8.338.406.920, que não estão mais disponíveis para as pastas técnicas. A decisão do governo federal é uma medida de austeridade financeira, que visa reduzir o déficit público.

No entanto, a medida pode ter consequências negativas para as áreas que foram bloqueadas. Além disso, a medida pode ser vista como uma forma de pressão sobre as pastas técnicas para que elas economizem e sejam mais eficientes. A medida também pode ser vista como uma forma de pressão sobre as agências reguladoras para que elas sejam mais eficientes e reduzam seus gastos.

A medida do governo federal pode ter consequências negativas para as áreas que foram bloqueadas, e pode ser vista como uma forma de pressão sobre as pastas técnicas e as agências reguladoras. A medida visa reduzir o déficit público e pode ser vista como uma forma de pressão sobre as pastas técnicas e as agências reguladoras para que elas sejam mais eficientes e economizem.

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