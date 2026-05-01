Governo federal anuncia nova fase do Desenrola para renegociação de dívidas

O governo federal lançou a nova fase do programa Desenrola, que oferece renegociação de dívidas com bancos e uso do FGTS para quitar débitos. O programa visa reduzir o endividamento de famílias com renda de até cinco salários mínimos, com descontos nos juros de até 90%. Além disso, o governo anunciou restrições a apostas em jogos online para os beneficiários.

O governo federal anunciou na noite desta quinta-feira (30) um novo programa para a renegociação de dívidas , que visa aliviar o endividamento de milhões de brasileiros.

No pronunciamento do Dia do Trabalho, comemorado nesta sexta-feira (1º), o presidente Lula adiantou os principais pontos da nova fase do Desenrola, um programa que tem como objetivo principal reduzir o peso das dívidas com juros altos, como cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e do Fies. O programa conta com dois pilares fundamentais: a renegociação de dívidas com bancos e o uso do FGTS para quitar dívidas.

Segundo o governo, o programa foi negociado com os principais bancos do país, permitindo que os devedores procurem suas instituições financeiras para estudar as possibilidades de renegociação. Um dos destaques do programa é a possibilidade de renegociar a dívida e, posteriormente, usar o FGTS para quitar o novo valor. De acordo com dados do Banco Central, quase 50% das famílias brasileiras estão endividadas, e o comprometimento da renda chegou a 29% em fevereiro de 2026, o maior nível desde 2005.

O programa Desenrola vai atender principalmente quem tem renda mensal de até cinco salários mínimos, conforme informado pelo Ministério do Trabalho. Os descontos nos juros serão de no mínimo 30% e podem chegar a 90%, dependendo do caso.

Além disso, os recursos do FGTS poderão ser utilizados para quitar dívidas, com um limite de até 20% do saldo disponível. O governo federal destacou que mais detalhes do programa serão anunciados nos próximos dias, mas já adiantou que quem aderir ao programa não poderá fazer apostas em jogos online durante um ano. Essa medida visa evitar que os beneficiários do programa contraiam novas dívidas.

No pronunciamento, o presidente Lula também defendeu a aprovação da proposta que acaba com a escala seis por um, uma medida que visa reduzir a jornada de trabalho. O governo enviou em abril ao Congresso um projeto de lei sobre a redução da jornada de trabalho, e outras propostas sobre o mesmo tema já tramitam no Congresso.

A expectativa é que o programa Desenrola ajude a aliviar o endividamento de milhões de brasileiros, proporcionando uma oportunidade para que eles possam reorganizar suas finanças e melhorar sua qualidade de vida. O governo espera que a medida tenha um impacto significativo na economia, reduzindo o endividamento e aumentando o poder de compra da população





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