Governo federal anuncia investimento de R$ 130 bilhões em distribuição de energia até 2030

O governo federal anunciou um pacote de R$ 130 bilhões para modernizar a distribuição de energia em 13 estados até 2030, beneficiando 41,8 milhões de residências. O anúncio inclui a renovação de concessões de distribuidoras como CPFL, Equatorial e Neoenergia, com metas de digitalização, expansão de redes e melhoria na resposta a eventos climáticos. Estados como São Paulo, Bahia e Pará receberão os maiores volumes de investimentos.

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (8) um pacote de investimentos de aproximadamente R$ 130 bilhões em distribuição de energia elétrica até 2030. Esses recursos estão vinculados à renovação antecipada de 30 anos de 16 concessões em 13 estados, beneficiando cerca de 41,8 milhões de residências.

Entre as distribuidoras contempladas estão três do grupo CPFL (CPFL Piratininga, RGE Sul e CPFL Paulista), duas da Equatorial (Maranhão e Pará), três da Neoenergia (Cosern, Coelba e Elektro), quatro do grupo Energisa (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Paraíba), além da EDP São Paulo e da Light. Também fazem parte do anúncio a Neoenergia Pernambuco e a EDP Espírito Santo, cujas renovações já foram homologadas pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

Os maiores volumes de investimentos estão previstos para São Paulo (R$ 26,2 bilhões), Bahia (R$ 24,8 bilhões) e Pará (R$ 12,9 bilhões). O evento de anúncio ocorrerá em Brasília (DF), com a presença do presidente Lula (PT) e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), que retornam de uma missão nos Estados Unidos. A Enel, no entanto, não está incluída nesta fase.

As distribuidoras da empresa italiana em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará enfrentam processos que podem resultar na caducidade da concessão paulista pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No caso do Rio e do Ceará, apesar de recomendações favoráveis da equipe técnica para a renovação, os processos ainda não foram deliberados pelo governo federal.

A renovação antecipada das concessões está condicionada a investimentos em digitalização da rede, ampliação de subestações, substituição de equipamentos obsoletos, expansão de linhas de distribuição e aumento da capacidade de resposta a apagões e eventos climáticos extremos. Os contratos também estabelecem metas para o reforço das redes rurais, modernização dos canais de atendimento ao consumidor e melhorias no compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia e empresas de telecomunicações. Em alguns estados, projetos específicos foram detalhados.

Na Bahia, os investimentos incluem o reforço da infraestrutura elétrica no litoral e no circuito do Carnaval de Salvador. No Rio Grande do Norte, estão previstas novas subestações e a expansão da rede em regiões ligadas ao turismo e à produção de petróleo. Em Mato Grosso, os recursos financiarão a construção de 19 subestações e mais de 14 mil quilômetros de rede de média tensão, incluindo atendimento a áreas rurais e regiões da Amazônia Legal.

No Rio de Janeiro, os investimentos incluem a modernização das redes em Seropédica e Paracambi, além de um projeto-piloto de cidade inteligente na Ilha do Governador





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