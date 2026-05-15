Governo Federal anuncia investimento de 2,2 bilhões de reais para tratamento de câncer no SUS

Presidente Lula detalha pacote bilionário para ampliação de medicamentos oncológicos, cirurgias robóticas e reconstrução mamária, destacando a gestão técnica do Hospital de Amor.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou recentemente um robusto investimento de 2,2 bilhões de reais destinados a fortalecer a rede de tratamento oncológico no âmbito do Sistema Único de Saúde ( SUS ).

Durante um evento realizado no Hospital de Amor, localizado em Barretos, no estado de São Paulo, o mandatário destacou que a prioridade do governo federal é garantir que a população brasileira tenha acesso a tratamentos de ponta, independentemente de sua condição financeira. Este montante expressivo visa a ampliação do acesso a medicamentos de alto custo e a modernização de equipamentos, permitindo que milhares de cidadãos recebam assistência médica especializada de forma gratuita e eficiente.

A medida representa um avanço significativo na luta contra o câncer, buscando reduzir as filas de espera e aumentar as taxas de sobrevivência através de diagnósticos precoces e terapias mais assertivas, consolidando o papel do estado na proteção da vida. Um dos pilares desse novo pacote de investimentos é a criação de uma nova tabela de financiamento voltada para 23 medicamentos oncológicos de alto custo.

Essa iniciativa permitirá que o SUS atenda integralmente a demanda da rede pública, abrangendo cerca de 112 mil pacientes em todo o território nacional. O governo informou que os fármacos contemplados serão aplicados no tratamento de 18 tipos distintos de câncer, incluindo patologias que afetam a mama, os pulmões, o estômago e os ovários, além de casos de leucemia. Além do suporte medicamentoso, há um foco especial na inovação tecnológica.

O governo federal destinou 50 milhões de reais para o financiamento permanente de cirurgias robóticas voltadas para o câncer de próstata, além de investir no Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do Hospital de Amor e no Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas, conhecido como IRCAD. A introdução da robótica no SUS visa diminuir o tempo de recuperação dos pacientes e reduzir as complicações pós-operatórias, elevando drasticamente o padrão do atendimento público e trazendo tecnologia de ponta para quem mais precisa.

A visão do governo para a saúde oncológica também abrange a dignidade e a recuperação integral da autoestima dos pacientes. Com um investimento estimado em 27,4 milhões de reais anuais, será ampliado o acesso à reconstrução mamária. Um ponto crucial dessa medida é que o benefício não será restrito apenas a quem sofreu mutilação decorrente do câncer, mas se estenderá a todos os casos de mutilação parcial ou total, reconhecendo a importância biopsicossocial dessa cirurgia para a mulher brasileira.

Complementando a infraestrutura, o Ministério da Saúde planeja a aquisição de até 80 aceleradores lineares para a realização de radioterapia, o que deve descentralizar o atendimento e evitar que pacientes precisem viajar longas distâncias para receber o tratamento. Outras ações incluem a criação de uma rede de cibersegurança em saúde, em parceria com o Ministério das Comunicações, e a entrega de novos veículos para o SAMU e transporte de pacientes, garantindo que a logística de acesso ao hospital seja otimizada e humanizada.

No campo político, o presidente Lula aproveitou a ocasião para desvincular os investimentos em saúde de quaisquer influências externas ou polêmicas envolvendo figuras do setor financeiro. Ao mencionar o nome de Daniel Vorcaro, o presidente deixou claro que os recursos destinados ao Hospital de Amor não possuem relação com o banqueiro, que recentemente esteve envolvido em controvérsias sobre o financiamento de produções cinematográficas ligadas a Flávio Bolsonaro.

Lula enfatizou que a concessão de verbas federais para instituições de saúde baseia-se estritamente em critérios técnicos e na apresentação de projetos consistentes. Segundo o presidente, o que convence a gestão atual não são discursos, mas sim a base econômica e a viabilidade real dos projetos apresentados. Ele afirmou que governa com o coração, mas exige responsabilidade técnica, assegurando que a dignidade do povo brasileiro está acima de qualquer disputa partidária ou interesses privados.

O presidente reiterou que questões de natureza policial devem ser tratadas pelas autoridades competentes, enquanto seu foco permanece na gestão da saúde pública





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