Governo Espanhol Avança com Extinção da Fundação Francisco Franco

O governo espanhol assina o último passo para extinguir a Fundação Francisco Franco, com o objetivo de eliminar a entidade que fazia apologia ao franquismo. A decisão final dependerá da análise judicial, mas o governo demonstra confiança na solidez do processo, com base na Lei da Memória Democrática e no compromisso com a memória histórica e a dignidade das vítimas.

O governo espanhol , em uma ação significativa no dia 14 de abril, data que marca o aniversário da proclamação da Segunda República, assinou o último passo para extinguir a Fundação Francisco Franco , criada em 1976. Esta é a etapa final de um processo que visa eliminar a entidade, embora a decisão final dependa de uma análise judicial. O ministro da Cultura, Ernest Urtasun, destacou em coletiva de imprensa que a fundação não cumpre com os propósitos de interesse geral e promove atividades e mensagens que desrespeitam e humilham as vítimas do regime. A medida representa o culminar de um esforço iniciado com a Lei da Memória Democrática de 2022, que permite a ilegalização de entidades que fazem apologia ao franquismo. Em outubro passado, o governo já havia enviado à fundação um aviso de início do processo de extinção , seguido do envio do caso à autoridade judicial pela Advocacia do Estado. O ministro Urtasun enfatizou que o governo está agindo em defesa da democracia e da memória histórica, visando proteger a dignidade das vítimas do franquismo.

Para justificar a ação, o Ministério da Cultura encomendou, no ano anterior, dois relatórios ao Registro de Fundações e à Secretaria de Estado da Memória Democrática. Estes estudos analisaram o conteúdo do site da fundação, que continha cerca de 5.500 textos que exaltavam o golpe de Estado, a ditadura e seus líderes, além de analisar a cobertura midiática da fundação entre 2018 e 2025. O ministro Urtasun reiterou que não pode haver espaço para organizações que buscam branquear a ditadura e que a democracia na Espanha é defendida através da memória. O governo agora recorrerá a um tribunal de primeira instância nos próximos dias, confiante na solidez do processo. O ministro destacou que a extinção da fundação é baseada na Lei da Memória Democrática e que, por não atender ao interesse geral, não haverá problemas para sua dissolução. A decisão final, porém, está nas mãos do juiz. O governo considera que existem causas legais suficientes para a extinção, agindo com base na lei e protegendo a dignidade das vítimas. O relatório do governo incluiu entrevistas com vítimas do franquismo, nas quais foi comprovado o dano causado pelo negacionismo da fundação em relação à violência e à repressão, afetando o direito à verdade.

As entrevistas com as vítimas revelaram o impacto emocional e psicológico causado pelas atividades da fundação. Os testemunhos descrevem situações como a de uma vítima que presenciou um grupo cantando o “Cara al Sol”, causando-lhe mal-estar físico e psicológico. Outros relatos expressam a dor e o sofrimento causados pelas declarações e atividades da fundação, revivendo memórias da perda e da ausência de entes queridos. A fundação, criada em 1976, tinha como objetivo principal a divulgação da dimensão humana e política de Francisco Franco, a promoção de estudos sobre seu pensamento e ações, e a exaltação de sua vida como modelo de virtudes. As contas anuais da fundação entre 2018 e 2022 revelam que a maior parte dos gastos era destinada à publicação de seu boletim informativo e à realização de eventos culturais, seguidos pela manutenção de seu arquivo. As receitas, por sua vez, provêm principalmente da venda de fotocópias, livros, DVDs e merchandising. A ação do governo visa, portanto, não só extinguir a fundação, mas também garantir que seus ideais não encontrem espaço na sociedade espanhola, reafirmando o compromisso com a memória histórica e a justiça para as vítimas do franquismo.





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