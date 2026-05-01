Governo envia PL para acabar com a escala 6x1 e acelera debate no Congresso

O governo Lula enviou um Projeto de Lei à Câmara dos Deputados para extinguir a escala 6x1, buscando uma aprovação mais rápida do que as PECs que já tramitavam sobre o tema. A estratégia visa agilizar a redução da jornada de trabalho e abrir espaço para negociações.

O governo federal enviou à Câmara dos Deputados um Projeto de Lei (PL) com o objetivo de extinguir a escala 6x1 , uma questão que já era debatida no Congresso Nacional por meio de Propostas de Emenda à Constituição ( PEC ).

A estratégia do governo em optar por um PL em vez de uma PEC visa acelerar a aprovação da medida, aproveitando as diferenças nos processos legislativos. Uma PEC exige aprovação por maioria qualificada em ambas as Casas do Legislativo (Câmara e Senado), em dois turnos, com o voto favorável de, no mínimo, três quintos dos membros de cada Casa. Já um PL necessita apenas de maioria simples em um único turno em cada Casa, tornando o processo mais ágil.

Além disso, o PL permite que o Presidente da República sancione ou vete o texto, exercendo maior controle sobre o resultado final. Atualmente, duas PECs sobre o tema estão em análise na Câmara, a PEC 221/19 e a PEC 8/25, ambas propondo a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais. O projeto do governo, por sua vez, é mais moderado, sugerindo a redução da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial.

Especialistas apontam que a proposta do governo cria uma margem de negociação entre as demandas dos partidos de esquerda, que defendem uma jornada de 36 horas, e os interesses dos empresários. A expectativa é que o PL seja votado em até 90 dias, com o governo esperando que a PEC também seja aprovada posteriormente para consolidar a questão da jornada de trabalho na Constituição, impedindo futuros aumentos por meio de PL.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ressaltou a importância da PEC para garantir a estabilidade da jornada de trabalho, evitando que governos futuros possam alterá-la facilmente. A escolha do PL, portanto, representa uma estratégia para contornar as dificuldades de aprovação de uma PEC e garantir uma solução mais rápida para a questão da escala 6x1, ao mesmo tempo em que abre espaço para negociações e compromissos entre os diferentes atores envolvidos.

A discussão sobre a jornada de trabalho e a escala 6x1 tem gerado debates acalorados, com argumentos a favor da redução da jornada para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e aumentar a produtividade, e argumentos contrários, que alertam para os possíveis impactos negativos na economia e na competitividade das empresas. O governo busca um equilíbrio entre esses diferentes interesses, apresentando uma proposta que considera as necessidades dos trabalhadores, dos empregadores e da economia como um todo.

A aprovação do PL e da PEC dependerá da articulação política do governo com os partidos e os parlamentares, bem como da capacidade de construir um consenso em torno de uma solução que seja aceitável para todos os envolvidos. A questão da escala 6x1 é um exemplo da complexidade do processo legislativo e da importância do diálogo e da negociação para a construção de políticas públicas eficazes e justas.

A decisão do governo de optar por um PL em vez de uma PEC demonstra a sua preocupação em encontrar uma solução rápida e pragmática para um problema que afeta milhões de trabalhadores brasileiros. A expectativa é que o debate sobre o tema continue nos próximos meses, com o objetivo de chegar a um acordo que beneficie a todos os interessados





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