Governo em Exercício do RJ Intensifica Exonerações e Promove Reestruturação Administrativa

O governador em exercício Ricardo Couto continua a demitir comissionados no Rio de Janeiro, visando a reorganização administrativa, corte de gastos e combate a irregularidades. Já foram exonerados 1.477 servidores em menos de 40 dias, incluindo o presidente do Inea e gerentes do Rioprevidência.

O governador em exercício do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto , intensificou as exonerações de cargos comissionados, atingindo um marco significativo de 1.477 servidores desligados em menos de 40 dias.

A onda de demissões, que prosseguiu nesta quinta-feira (30) com a dispensa de mais 58 nomeados, incluindo o presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e funcionários do Rioprevidência, sinaliza um esforço abrangente de reestruturação administrativa. O Palácio Guanabara justifica as medidas como essenciais para a reorganização do governo, a contenção de despesas e o combate a irregularidades, com foco em identificar e eliminar a presença de servidores inativos, popularmente conhecidos como ‘fantasmas’.

A iniciativa, que se estende por diversas secretarias, visa otimizar a máquina pública e garantir a eficiência na alocação de recursos. Um levantamento interno revela que as secretarias da Casa Civil e de Governo abrigavam aproximadamente 4 mil servidores. A previsão é que cerca de 40% desse contingente, o que equivale a aproximadamente 1.600 cargos, sejam eliminados. Essa redução drástica demonstra a determinação do governo em promover uma reforma administrativa profunda, buscando eliminar redundâncias e otimizar a estrutura organizacional.

As exonerações não se limitam a cargos de menor expressão, atingindo também figuras ligadas à administração anterior, incluindo parentes e aliados próximos do ex-governador Cláudio Castro. A demissão de Renato Jordão, amigo pessoal de Castro e com ligações ao ex-secretário de Meio Ambiente Bernardo Rossi, exemplifica essa abrangência. Jordão, que ocupava o cargo desde 2024, foi substituído pela engenheira florestal Denise Marçal Rambaldi, que anteriormente atuava como superintendente de Biodiversidade e Florestas da Secretaria Estadual do Ambiente.

A substituição no comando do Inea, órgão responsável pelo licenciamento ambiental, fiscalização e gestão de recursos naturais, reforça a intenção do governo em implementar uma nova abordagem na gestão ambiental do estado. Além das mudanças no Inea, o ‘pente-fino’ alcançou gerentes do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio (Rioprevidência), especificamente da Diretoria de Administração e Finanças.

Essa ação se soma ao afastamento anterior do presidente interino do Rioprevidência, Nicholas Cardoso, a pedido do Ministério Público do Estado do RJ, que investiga aportes de R$ 118 milhões realizados em instituições financeiras não cadastradas. A sequência de exonerações, que inclui também a secretária de Saúde, o chefe de comunicação do governo e até mesmo o cozinheiro do Palácio Guanabara, demonstra a amplitude da operação de reestruturação.

A expectativa do governo é que as medidas resultem em uma economia anual de até R$ 85 milhões, recursos que poderão ser direcionados para áreas prioritárias, como saúde, educação e segurança pública. A iniciativa reflete um compromisso com a transparência, a responsabilidade fiscal e a modernização da gestão pública no estado do Rio de Janeiro.

A continuidade das exonerações e a análise criteriosa da estrutura administrativa indicam que o governo em exercício pretende consolidar uma nova cultura de gestão, baseada na eficiência, na ética e no compromisso com o interesse público. A reestruturação visa não apenas cortar gastos, mas também fortalecer a capacidade do estado de responder às demandas da população e promover o desenvolvimento sustentável





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