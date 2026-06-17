Governo e relator fecham novo acordo sobre MP do Piso do Frete e aceleram votação no Congresso

Após um dia de negociações entre o governo federal e o deputado Zé Trovão, novo texto da MP do Frete é acordado, restringindo anistia de multas e mantendo piso mínimo. Proposta deve ser votada ainda esta semana antes do recesso parlamentar.

Após um dia de intensas negociações e revisões, o governo federal e o deputado Zé Trovão (PL-SC), relator da medida provisória que estabelece regras para o pagamento do piso mínimo do frete , chegaram a um novo consenso sobre o texto da proposta.

Com isso, a expectativa é que a matéria seja submetida à apreciação na comissão mista da MP e, em seguida, no plenário do Congresso Nacional ainda nesta quarta-feira, dia 17. A intenção inicial do relator era concluir a tramitação da medida provisória na Câmara dos Deputados já na terça-feira, 16.

No entanto, durante as negociações, o texto sofreu alterações significativas, especialmente após o Executivo federal ter recuado de um acordo preliminar e solicitado mudanças, principalmente nos dispositivos que tratavam de anistia de multas. O ponto de maior divergência envolvia a ampla anistia a multas, processos e condenações relacionadas aos bloqueios de rodovias ocorridos após as eleições de 2022.

Na versão anterior, o relatório previa uma anistia ampla, mas a nova redação, acordada após longas conversas entre Zé Trovão e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, restringe o benefício apenas às multas aplicadas em decorrência daqueles atos. Outra alteração importante foi a inclusão de dispositivos sobre multas por excesso de peso por eixo, ampliando o alcance das infrações que poderão ser atingidas pelas novas regras.

O texto mantém, contudo, a estrutura central da Medida Provisória, como a manutenção da condição do piso mínimo do frete, a possibilidade de sindicatos e cooperativas instalarem pontos próprios de abastecimento e adquirirem combustíveis diretamente da cadeia de distribuição, e o reforço ao programa Procargas, que detalha medidas para renovação de frota, capacitação profissional e modernização logística. A urgência na votação se deve ao vencimento da MP, que caduca no próximo dia 16 de julho.

O relator teme que um novo adiamento, considerando a ausência de sessões do Congresso na próxima semana e a proximidade do recesso parlamentar, marcado para 20 de julho, inviabilize a análise da proposta, o que traria insegurança jurídica ao setor de transporte de cargas. Por isso, a meta é aprovar o texto na Câmara e também no Senado nesta semana, assegurando a continuidade das regras que regulamentam o piso do frete e trazem outras providências para a categoria





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