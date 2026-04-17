Governo e Congresso Avançam na Redução da Jornada de Trabalho: Fim do Escala 6x1 em Debate com Propostas de Transição Gradual

Integrantes da equipe econômica do governo sinalizam apoio ao fim da escala 6x1, mas defendem uma implementação cautelosa. Deputados de centro e oposição propõem redução gradual da jornada semanal de trabalho, com transição de até quatro anos para atingir as 40 horas semanais. Votação de PEC sobre o tema na CCJ da Câmara prevista para quarta-feira (22), seguida pela instalação de comissão especial para aprofundar a discussão.

A discussão em torno da redução da jornada de trabalho no Brasil ganha novo fôlego com a postura da equipe econômica do governo, que demonstra defender o fim da controversa escala 6x1 . No entanto, essa adesão vem acompanhada de um apelo à cautela, sugerindo um modelo escalonado para a diminuição das horas trabalhadas semanalmente. Essa abordagem se alinha com as propostas já defendidas por parlamentares do chamado centrão e até mesmo por alguns setores da oposição.

A ideia central reside em implementar uma transição suave, evitando impactos abruptos no mercado de trabalho e nas rotinas empresariais. Um dos modelos em debate sugere a diminuição de uma hora na carga horária semanal a cada ano, permitindo que empresas e trabalhadores se adaptem progressivamente às novas condições. Para a transição completa de uma jornada de 44 horas para as tão almejadas 40 horas semanais, os deputados do centrão discutem um período de, no mínimo, quatro anos. Essa perspectiva de um processo gradual visa mitigar resistências e facilitar a aceitação da medida por todos os envolvidos, desde os empregadores até os empregados, promovendo um ambiente de trabalho mais equilibrado e sustentável a longo prazo. A tramitação legislativa avança com passos firmes. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou que a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre a redução da jornada de trabalho está prevista para a próxima quarta-feira, 22 de maio, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Segundo os líderes partidários, Lira tem planos de instalar uma comissão especial para aprofundar a discussão da matéria logo após a aprovação na CCJ. A formação dessa comissão especial é vista como um passo crucial para o aprimoramento do texto e para a inclusão de diferentes perspectivas e sugestões. É neste colegiado que os ajustes de texto para definir qual das versões em tramitação terá prioridade serão realizados. Nesta sexta-feira, 17 de maio, duas PECs que abordam o tema foram apensadas, ou unidas, para que pudessem tramitar conjuntamente na Câmara. A PEC mais antiga data de 2019 e é de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). A segunda, apresentada no ano passado, é de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP). A união dessas propostas demonstra um esforço conjunto para consolidar a matéria e agilizar o processo legislativo. A inclusão de representantes de diferentes espectros políticos na comissão especial será fundamental para garantir que a futura legislação contemple as diversas realidades do mercado de trabalho brasileiro, buscando um consenso que beneficie a sociedade como um todo. A expectativa é que a discussão na comissão especial seja intensa e abrangente. O fim da escala 6x1, que tem sido alvo de críticas por parte de trabalhadores que apontam para a exaustão e a falta de tempo de descanso adequado, é um dos pontos centrais do debate. A proposta de redução para 40 horas semanais visa não apenas melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, mas também, segundo alguns defensores, aumentar a produtividade e a eficiência no ambiente de trabalho. A possibilidade de um modelo escalonado, com a redução gradual das horas, oferece uma margem de manobra para que as empresas possam se reorganizar, ajustar seus processos e planos de contratação, minimizando possíveis transtornos. A iniciativa de unir as duas PECs e avançar para a criação de uma comissão especial reflete um amadurecimento da pauta no Congresso Nacional. O diálogo entre a equipe econômica do governo e os parlamentares indica um caminho promissor para a construção de uma legislação trabalhista mais moderna e alinhada com as necessidades atuais, buscando um equilíbrio entre os direitos dos trabalhadores e a sustentabilidade das empresas. A aprovação desta medida, se concretizada, representará uma mudança significativa no panorama do trabalho no Brasil, com potenciais benefícios para a saúde, bem-estar e satisfação dos profissionais





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Jornada De Trabalho Redução Da Jornada Escala 6X1 40 Horas Semanais Reforma Trabalhista

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