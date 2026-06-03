Governo dos EUA pode retomar tarifas sobre produtos brasileiros

A disputa política entre Lula e Flávio Bolsonaro sobre a possibilidade de imposição de tarifas a produtos brasileiros exportados aos EUA
O anúncio de que o governo dos Estados Unidos pode retomar a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros detonou uma disputa política entre os principais pré-candidatos à Presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro .
Lula acusa Flávio de ter pedido a imposição de tarifas ao Brasil durante visita a Donald Trump, nos Estados Unidos, na semana passada. Flávio Bolsonaro acusa o governo brasileiro de não ter conseguido negociar com os Estados Unidos de forma satisfatória. A medida, caso implementada, pode afetar pelo menos 20% de todos os produtos exportados aos Estados Unidos. Parte dos embates políticos tem se dado em torno de um ponto: o Pix.
Lula vem usando o argumento de que os Estados Unidos seriam contra o Pix, mecanismo criado pelo Banco Central que permite transações financeiras instantâneas e gratuitas. Flávio, por outro lado, usa como argumento o fato de que o Pix foi lançado em 2020, durante o governo de Jair Bolsonaro.
O documento divulgado pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos (USTR) na segunda-feira fez diversas menções ao Pix, classificando-o como um "campeão nacional" e dizendo que ele representaria uma ameaça à atuação de empresas norte-americanas que atuam no segmento de meios de pagamento. O diplomata brasileiro Roberto Azevêdo, ex-diretor da Organização Mundial do Comércio (OMC) e consultor, minimiza as supostas ameaças sofridas pelo Pix.
"O Pix em si não sofre nenhuma ameaça", diz Azevêdo. Segundo ele, o único questionamento significativo dos norte-americanos sobre o Pix está no fato de ele ser operado pelo Banco Central, que é, ao mesmo tempo, o órgão regulador das empresas de meios de pagamento que concorrem com o Pix. O Brasil deve continuar tentando negociar para reduzir os impactos das tarifas que o governo dos EUA pode querer impor sobre o Brasil, diz Azevêdo.
Em tom cauteloso, ele diz acreditar que os governos de Brasil e dos Estados Unidos não teriam se empenhado efetivamente nas negociações sobre o assunto, mas evitou explicar o que teria levado o governo brasileiro a fazê-lo. Ele diz que é preciso que o clima de embate eleitoral não afete o processo negocial.
"O importante é ter a cabeça fria, negociar e procurar reduzir o impacto econômico, comercial e social no Brasil da melhor maneira possível e não criar animosidade e um clima de polêmica ou de guerra com fins estritamente eleitorais", diz. Lula e Flávio Bolsonaro trocam acusações sobre a possibilidade de imposição de tarifas a produtos brasileiros exportados aos EUA
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