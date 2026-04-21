Governo dos EUA inicia devolução histórica de 166 bilhões de dólares em tarifas ilegais

Administração Trump começa a reembolsar empresas após decisão da Suprema Corte considerar ilegais os arancéis impostos sob a Lei de Poderes de Emergência.
O governo dos Estados Unidos , sob a administração de Donald Trump, iniciou nesta segunda-feira o processo de devolução de aproximadamente 166 bilhões de dólares referentes a tarifas cobradas indevidamente. Esta ação é consequência direta de uma decisão histórica da Suprema Corte em fevereiro, que declarou a ilegalidade dos tributos.
As empresas começaram a submeter os seus pedidos de reembolso através da plataforma digital Sistema de Administração e Processamento Consolidado de Entradas (CAPE), gerida pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP). As autoridades estimam que, uma vez validadas as solicitações, o pagamento dos valores, acrescido de juros, ocorra num prazo entre 60 e 90 dias, marcando o início daquela que é considerada a maior operação de reembolso da história econômica do país. A lista de beneficiários abrange desde pequenas empresas até conglomerados globais. Gigantes do setor varejista, como o Walmart, esperam recuperar cerca de 10,2 bilhões de dólares, enquanto a Target e a marca esportiva Nike projetam reembolsos na casa dos 2,2 bilhões e 1 bilhão de dólares, respectivamente. Outras grandes cadeias como Kohl's, Gap e Macy's também figuram na lista de resgates bilionários. A controvérsia teve origem nos gravames sobre importações aprovados em 2 de fevereiro de 2025, baseados na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA). Contudo, a Suprema Corte entendeu que tal lei não conferia ao Executivo a autoridade necessária para implementar tais tarifas sem o consentimento direto do Congresso, o que impacta significativamente as contas públicas norte-americanas, atualmente com um déficit de cerca de 7% do PIB. Embora o reembolso seja direcionado às empresas importadoras, a questão dos consumidores finais permanece um ponto de debate jurídico intenso. Muitos cidadãos argumentam que arcaram com o custo final devido ao aumento dos preços nos produtos, levando a ações judiciais coletivas contra grupos como Costco, FedEx e a fabricante de óculos EssilorLuxottica. Enquanto isso, o processo de solicitação segue a todo vapor, com mais de 56 mil empresas já tendo registrado seus pedidos eletrônicos até o início de abril, totalizando quase 127 bilhões de dólares em demandas. Rick Woldenberg, CEO da Learning Resources e figura central que liderou a disputa judicial contra a administração Trump, relatou instabilidades no sistema de TI devido à alta demanda simultânea, comparando o volume de acessos ao fervor de ingressos para shows de grande escala. A administração Trump planeja processar estes pagamentos em fases, priorizando as solicitações mais recentes, conforme detalhado pelas agências de notícias
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