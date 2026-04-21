Governo dos EUA exige saída de servidor brasileiro após denúncias de manipulação migratória

Departamento de Estado dos Estados Unidos ordena a saída de um delegado da Polícia Federal lotado no ICE, citando tentativas de manipular o sistema de imigração em meio ao caso envolvendo o ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem.

O governo dos Estados Unidos , por meio do Departamento de Estado e do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, emitiu uma determinação formal exigindo a saída imediata de um funcionário público brasileiro do território americano. A medida, comunicada de forma contundente através das redes sociais oficiais do órgão, surge em um momento de extrema sensibilidade diplomática, logo após a detenção temporária do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem .

Segundo as autoridades americanas, foi detectada uma manobra orquestrada para manipular os protocolos de imigração do país, visando contornar processos legítimos de extradição e prolongar disputas políticas dentro do solo norte-americano, o que foi considerado inaceitável pela administração de Donald Trump. Embora o comunicado oficial não tenha citado nominalmente o caso de Ramagem, a imprensa brasileira, com destaque para informações veiculadas pelo portal G1, identificou que o servidor em questão seria o delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho, que exercia funções de cooperação junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE). A situação ganha contornos dramáticos pois a Polícia Federal brasileira afirmou, inicialmente, não ter sido notificada formalmente sobre a expulsão do seu agente. O imbróglio teve início após a prisão de Ramagem, que se encontrava em situação migratória irregular nos Estados Unidos após o vencimento de seu visto. Ele é considerado foragido pela Justiça brasileira, após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal a uma pena superior a 16 anos por crimes graves, incluindo tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e organização criminosa armada. A cronologia dos fatos indica que, logo após a detenção de Ramagem no condado de Orange, a própria Polícia Federal brasileira emitiu uma nota celebrando a colaboração internacional entre os dois países, sugerindo que o ato fazia parte de uma cooperação contínua para localizar foragidos. Contudo, a rápida libertação de Ramagem, apenas dois dias depois, parece ter gerado um desconforto nos trâmites burocráticos internos dos Estados Unidos, levando a essa nova postura do governo americano em relação ao servidor brasileiro. Fontes ligadas à investigação apontam que, apesar das condenações severas no Brasil, o sistema americano concedeu ao ex-chefe da Abin o direito à permanência provisória enquanto os desdobramentos migratórios seguem seu curso. O episódio reforça a complexidade das relações diplomáticas e os limites da cooperação policial internacional quando confrontados com as rígidas leis de imigração dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Brasil observa o desdobramento do caso, com a Polícia Federal ainda buscando esclarecimentos junto às autoridades americanas sobre o status de seus representantes no exterior e as reais motivações por trás dessa expulsão diplomática





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