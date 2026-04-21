Governo dos EUA exige saída de delegado brasileiro após monitoramento de Alexandre Ramagem

EUA ordenam a saída de oficial da PF que atuou na captura de Alexandre Ramagem, alegando tentativa de contornar regras migratórias e interferência em soberania nacional.

O governo dos Estados Unidos , por meio do Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental, emitiu um comunicado contundente na noite desta segunda-feira (20) exigindo a saída do delegado da Polícia Federal brasileira, Marcelo Ivo de Carvalho, do território americano. A decisão foi motivada pela atuação do oficial na coordenação do monitoramento que culminou na prisão temporária do ex-deputado Alexandre Ramagem na semana passada.

Em declaração oficial publicada na plataforma X, o órgão americano afirmou que nenhum cidadão estrangeiro possui autonomia para manipular o sistema de imigração dos Estados Unidos com o objetivo de contornar trâmites formais de extradição ou estender perseguições de cunho político para solo americano. A postura do governo dos EUA reflete uma tensão diplomática crescente entre as autoridades americanas e a inteligência brasileira. Marcelo Ivo de Carvalho exercia a função de oficial de ligação com o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, o ICE, desde 2023. Segundo informações apuradas, ele foi o elo fundamental entre a Polícia Federal do Brasil e as autoridades de segurança da Flórida para localizar Alexandre Ramagem, que estava foragido da Justiça brasileira. O ex-diretor da Abin foi detido inicialmente por uma infração de trânsito em território americano, onde as autoridades descobriram que seu visto de turista havia expirado em março e que ele portava um passaporte diplomático previamente cancelado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A investigação da PF incluiu um trabalho minucioso de inteligência, envolvendo vigilância terrestre e o monitoramento de veículos na região da Flórida, processo este que agora é duramente criticado pelas autoridades americanas. Embora tenha sido preso pelo ICE, Alexandre Ramagem foi liberado apenas dois dias depois, sem necessidade de pagamento de fiança, conforme relatado por aliados do ex-parlamentar, como o empresário Paulo Figueiredo. A soltura gerou estranheza e um pedido de esclarecimentos imediato por parte dos agentes da PF brasileiros, que se reuniram com representantes do ICE em Orlando no último dia 16 para apresentar novos documentos reforçando o risco de fuga e o histórico criminal de Ramagem. O ex-deputado foi condenado em setembro do ano passado pelo STF a mais de 16 anos de reclusão por crimes graves, incluindo organização criminosa armada e tentativa de golpe de Estado contra o Estado Democrático de Direito. Enquanto o governo brasileiro busca meios legais para efetivar a deportação ou extradição, a defesa de Ramagem aposta no pedido de asilo político, argumentando que o ex-diretor da Abin é vítima de perseguição estatal. Este episódio coloca em xeque a cooperação internacional entre Brasil e EUA no combate a crimes transnacionais e expõe a complexidade das relações diplomáticas em casos que envolvem figuras políticas de alto escalão





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