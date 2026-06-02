Governo dos EUA é acusado de interferência explícita nas eleições brasileiras de 2024

Assessores do presidente Lula avaliam que os EUA iniciaram um movimento para influenciar o pleito brasileiro, liderado por setor ideológico comandado por Marco Rubio, em articulação com a famiglia Bolsonaro. A fala do secretário de Estado, que associou o Brasil a Cuba, Nicarágua e Venezuela e mencionou o ciclo eleitoral, é vista como evidência clara dessa intervenção. A análise aponta risco de rejeição popular a Trump e Bolsonaro gerar efeito contrário.
Auxiliares próximos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam que o governo dos Estados Unidos iniciou um movimento explícito para interferir nas eleições brasileiras deste ano.
No núcleo do Palácio do Planalto, a percepção é que há um risco concreto de o "tiro sair pela culatra", nas palavras de um interlocutor de Lula. Isso, porque existe forte rejeição no Brasil ao presidente americano Donald Trump, que cada vez mais passa a ser associado ao senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Agora no g1 Há o reconhecimento no Planalto de que essa interferência acontece principalmente por parte de um setor do governo americano mais ideológico.
Esse setor é liderado pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que tem interlocução com a família Bolsonaro. Mesmo assim, a percepção é que nos últimos dias, pelo menos seis episódios reforçam essa disposição do governo americano de influenciar no pleito brasileiro: O presidente dos EUA, Donald Trump, conversa com Flávio Bolsonaro na Casa Branca.
- Foto: Divulgação/ Truth Social Para um influente interlocutor do Palácio do Planalto, a fala de Rúbio foi intencional, pois colocou publicamente o Brasil ao lado de Cuba, Nicarágua e Venezuela. O secretário de Estado americano ainda ressaltou que o Brasil está "no meio de um ciclo eleitoral".
"Os gestos do governo americano já são concretos demais. Mas a fala do Rúbio é explicita ao colocar o Brasil numa lista de exceções de aliados e citar diretamente as eleições por aqui. Não há qualquer sutileza", argumenta esse interlocutor palaciano
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