Governo dos EUA determina saída de delegado brasileiro após denúncias de manipulação migratória

Departamento de Estado dos EUA solicita a retirada de agente da PF após detectar tentativas de manipular o sistema de imigração em meio ao caso de Alexandre Ramagem.

O governo dos Estados Unidos , por meio do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, vinculado ao Departamento de Estado, emitiu uma determinação formal para a retirada de um funcionário público brasileiro do território americano. A medida, comunicada nesta segunda-feira, é uma resposta direta a alegações de manipulação do sistema de imigração do país.

As autoridades americanas foram enfáticas ao declarar que não permitirão que estrangeiros utilizem seus mecanismos legais para contornar processos formais de extradição ou para estender perseguições políticas dentro das fronteiras dos EUA. Embora a nota oficial não tenha citado nominalmente o caso do deputado Alexandre Ramagem, a decisão ocorre em um período de forte tensão diplomática e sob o escrutínio constante das autoridades migratórias sobre a presença de figuras ligadas a investigações criminais brasileiras. Relatórios de veículos como o portal G1 apontam que o servidor visado pela decisão é o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, da Polícia Federal, que exercia funções de cooperação junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE). A Polícia Federal brasileira, por outro lado, declarou que não recebeu notificações oficiais sobre essa medida específica até o momento. A situação ganha contornos mais complexos ao considerar a recente prisão e posterior soltura de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Ramagem, que é considerado foragido pela Justiça brasileira após uma condenação superior a 16 anos por crimes graves — incluindo tentativa de golpe de Estado e organização criminosa —, teve seu visto vencido, o que motivou sua detenção temporária na Flórida por parte das autoridades migratórias dos EUA. A dinâmica entre os dois países tem passado por momentos de instabilidade, especialmente no que tange à cooperação policial. Enquanto a PF brasileira insiste que a prisão de Ramagem foi fruto de uma articulação direta entre as forças de segurança de ambas as nações para capturar foragidos da justiça, a postura do governo dos EUA parece sinalizar um desconforto crescente com o uso de seus procedimentos internos. O ICE confirmou que, sob as leis americanas, Ramagem detém, por ora, o direito de permanência provisória, o que contradiz expectativas iniciais de uma extradição imediata. O episódio expõe as limitações da cooperação internacional quando os trâmites administrativos de imigração e as exigências judiciais nacionais entram em conflito. A administração americana reforça, com essa expulsão diplomática, o desejo de manter a integridade de seu sistema migratório, blindando-o contra possíveis manobras que tentem interferir em decisões soberanas sobre o fluxo de estrangeiros e os processos de extradição internacional





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