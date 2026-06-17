Governo do RJ suspende pagamentos do Balcão do Consumidor após indícios de irregularidades

O governo fluminense interrompeu os repasses do projeto Balcão do Consumidor, de R$ 52 milhões, após auditorias apontarem falhas graves. O programa, ligado ao ex-secretário Gutemberg Fonseca, é investigado pelo Ministério Público.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro suspendeu os pagamentos do projeto Balcão do Consumidor após auditorias internas identificarem indícios de irregularidades na execução do contrato no valor de R$ 52 milhões.

A decisão foi tomada pelo governador em exercício, Ricardo Couto, com base em recomendações da Controladoria Geral do Estado e da Auditoria Geral do Estado. Os órgãos de controle apontaram fragilidades na prestação de contas, ausência de comprovação documental de despesas e risco de dano aos cofres públicos. O programa, criado durante a gestão do então secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, previa a instalação de 20 postos de atendimento ao consumidor em diferentes regiões do estado.

Fonseca foi nomeado para o cargo por indicação política do senador Flávio Bolsonaro, conforme fontes ouvidas pela reportagem. Agora, o projeto também é alvo de investigação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. As suspeitas em torno do Balcão do Consumidor remontam ao período anterior à assinatura do contrato.

O projeto foi modelado com base na Casa do Consumidor, um dos programas envolvidos no escândalo do Ceperj, que foi interrompido em 2022 após denúncias de desvios de recursos públicos. Esse caso teve grande repercussão política e contribuiu para a condenação do ex-governador Cláudio Castro por abuso de poder político e econômico pela Justiça Eleitoral.

Outro fator que gerou questionamentos foi a escolha da entidade executora: a ONG Contato, que posteriormente se tornou o Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais. Essa organização já havia sido condenada pelo Tribunal de Contas do Estado a devolver cerca de R$ 27 milhões devido a irregularidades em outro projeto. Diante desse histórico, a Controladoria Geral do Estado emitiu parecer alertando sobre o risco de reincidência e classificando o antecedente como crítico para futuras parcerias.

Apesar do alerta, seis dias depois o então governador Cláudio Castro autorizou a contratação. Dos R$ 52 milhões previstos, aproximadamente R$ 17 milhões já haviam sido pagos quando a Auditoria Geral do Estado concluiu que existiam riscos relevantes na execução. O relatório apontou falhas como ausência de comprovação documental das despesas, fragilidade nos mecanismos de controle e monitoramento, além de potencial desvio de finalidade e dano ao erário.

Os auditores destacaram que o Procon-RJ não apresentou elementos suficientes para comprovar a aplicação adequada dos recursos recebidos. Com base nisso, o governador em exercício determinou a suspensão cautelar da liberação da segunda parcela. O Ministério Público também investiga o caso, tratando-o como possível novo Ceperj.

A Secretaria de Defesa do Consumidor já havia sido alvo de outra investigação em 2024, quando o então subsecretário Alessandro Pitombeira Carracena foi preso sob suspeita de integrar o núcleo político do Comando Vermelho e repassar informações privilegiadas sobre operações policiais. Ele também foi indicado ao cargo pelo senador Flávio Bolsonaro. O ex-governador Cláudio Castro, em nota, afirmou que a responsabilidade pela execução era da secretaria. O caso segue sob análise dos órgãos de controle e do MP





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