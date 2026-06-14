Governo do Rio Grande do Sul descarta caso suspeito de ebola

O governo do Rio Grande do Sul descartou um caso suspeito de ebola no estado, após a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmar o resultado negativo para a doença. O caso era investigado desde a quinta-feira (11), quando um idoso com histórico recente de permanência em Uganda foi atendido em uma unidade de saúde de Novo Hamburgo.

O governo do Rio Grande do Sul descartou um caso suspeito de ebola no estado. O caso era investigado desde a quinta-feira (11), quando um idoso com histórico recente de permanência em Uganda foi atendido em uma unidade de saúde de Novo Hamburgo.

Durante a investigação, foi realizado um teste rápido para malária, com resultado positivo para Plasmodium falciparum, sendo iniciado o tratamento. Na sexta-feira (12), o paciente havia sido transferido ao Grupo Hospital Conceição, em Porto Alegre. No dia seguinte, amostras para o exame para a detecção de ebola foram coletadas e enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que confirmou o resultado negativo para a doença.

A Secretária da Saúde do estado, Lisiane Fagundes, afirmou que o monitoramento do caso segue sendo realizado pelas equipes de assistência e vigilância em saúde. Este é o segundo caso suspeito de ebola registrado neste ano no estado. O resultado foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz após análises laboratoriais em duas amostras coletadas de uma paciente de 31 anos que havia retornado recentemente da República Democrática do Congo.

O agente do ebola é um vírus da família Filoviridae, do gênero Ebolavirus. Acredita-se que o vírus foi transmitido para seres humanos a partir de contato com sangue, órgãos ou fluidos corporais de animais infectados, como chimpanzés, gorilas, morcegos-gigantes, antílopes e porcos-espinho. A transmissão acontece por meio do contato com sangue, tecidos ou fluidos corporais de animais e indivíduos infectados (incluindo cadáveres), ou a partir do contato com superfícies e objetos contaminados.

Em relação aos sintomas, são observados febre, fraqueza, diarreia, vômitos, dor abdominal, inapetência, odinofagia e manifestações hemorrágicas. O período de incubação da doença pode variar de 2 a 21 dias, com média de 5 a 10 dias para a maior parte dos casos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ebola é uma doença grave, com taxa de letalidade que pode chegar até os 90%.

A falta de tratamento aliada à desconfiança e violência armada, sobretudo na província de Ituri, torna o país ainda mais vulnerável. Além da República Democrática do Congo, 19 infecções e duas mortes por ebola foram registradas em Uganda. O surto, contudo, permanece epidemiologicamente ligado à transmissão originada no Congo, com evidências tanto de infecções importadas quanto de transmissão secundária entre contatos e profissionais de saúde.

A Organização Mundial da Saúde lançou um plano em parceria com o Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças (CDC África) para conter as infecções, incluindo o rastreamento e isolamento de casos, e a ampliação de ensaios clínicos para desenvolver tratamentos e vacinas





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