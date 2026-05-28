Governo do Distrito Federal se compromete a promover medidas de ajuste fiscal

O governo do Distrito Federal se comprometeu a promover medidas de ajuste fiscal para garantir que o empréstimo seja quitado. O valor do empréstimo será de até 16% da receita corrente líquida do DF.

O governo do Distrito Federal se comprometeu a promover medidas de ajuste fiscal para garantir que o empréstimo seja quitado. O valor do empréstimo será de até 16% da receita corrente líquida do DF.

A operação será afiançada por um sindicato de bancos e não terá o aval da União. A contragarantia será a receita que o DF recebe do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM. O uso dessas receitas como contragarantia foi autorizado pelo STF no termo do acordo, o que deve reduzir a insegurança jurídica da operação.

Uma parcela do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), como queria o Ministério da Fazenda, não entrou na operação. Está previsto, ainda, o "monitoramento, acompanhamento, a supervisão e a fiscalização" do cumprimento dos termos do acordo, bem como das respectivas operações de crédito e de contragarantia. Em caso de eventuais problemas, as partes deverão informar ao Supremo, a quem caberá esclarecer os fatos. O DF se comprometeu a promover medidas de ajuste fiscal para garantir que o empréstimo seja quitado.

Já a União, a partir da homologação do acordo, vai alterar os limites do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF) para permitir que o DF contraia o empréstimo para capitalizar o. Atualmente, esse limite é de pouco mais de R$ 900 milhões em operações sem garantia da União, por isso precisará ser atualizado para que o DF tome o empréstimo bilionário.

O termo do acordo prevê nove cláusulas e será homologado pelo ministro Luiz Fux, a quem coube a mediação. Os termos foram pactuados pelo procurador regional da República, Ubiratan Cazetta; pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan; pela governadora do DF, Celina Leão; pelo Advocado-Geral da União (AGU) substituto, Flavio Roman; pelo diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino; e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto





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