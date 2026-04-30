Governo do DF garante solução técnica para o BRB e tranquiliza correntistas

A governadora Celina Leão afirmou que o problema do Banco de Brasília está sendo resolvido com uma solução técnica, após reunião com o presidente do Banco Central. O GDF buscou garantias da União para empréstimo com o FGC, mas enfrenta restrições devido à Capag do DF.

A governadora do Distrito Federal , Celina Leão , transmitiu uma mensagem de otimismo e confiança em relação à resolução dos desafios enfrentados pelo Banco de Brasília ( BRB ).

Após um encontro crucial com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, nesta quinta-feira, 30 de maio, a governadora assegurou que uma solução técnica está em andamento e que o BRB superará a situação atual de forma positiva. Celina Leão enfatizou que o problema do BRB está sendo ativamente resolvido, com a implementação de medidas técnicas específicas para garantir a estabilidade e a saúde financeira da instituição.

No entanto, ela se absteve de fornecer detalhes específicos sobre as estratégias em consideração, justificando a necessidade de discrição devido à sensibilidade do tema no mercado financeiro. A governadora ressaltou a importância de evitar especulações que possam gerar instabilidade ou preocupação entre os clientes do banco. A reunião com o presidente do Banco Central foi proativa, solicitada pelo próprio Governo do Distrito Federal (GDF), demonstrando o compromisso da administração local em buscar soluções eficazes para o BRB.

Além da discussão sobre a situação do banco, a reunião também abordou o ofício encaminhado ao Tesouro Nacional, detalhando as necessidades e expectativas do GDF em relação ao apoio federal. Celina Leão expressou satisfação com o resultado do encontro, destacando a garantia de proteção aos correntistas do BRB e a perspectiva de que o banco emergirá fortalecido dessa fase desafiadora.

Ela reiterou que nenhum correntista precisa se preocupar, pois o GDF está trabalhando incansavelmente para assegurar a segurança e a integridade dos recursos depositados no BRB. A governadora enfatizou que todos os aspectos técnicos foram minuciosamente analisados e que soluções viáveis estão sendo implementadas. O contexto da busca por garantias da União surge em meio a negociações envolvendo um empréstimo entre o BRB e o Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

O GDF, por meio de um ofício enviado ao gabinete do ministro da Fazenda, Dario Durigan, solicitou garantias federais para essa operação, visando fortalecer a segurança e a confiança no sistema financeiro do Distrito Federal. No entanto, a confirmação do recebimento desse ofício pelo Tesouro Nacional gerou algumas divergências. O secretário do Tesouro Nacional, Daniel Leal, informou que o documento ainda não havia sido registrado no sistema do Tesouro até o momento da declaração.

Essa situação levantou questionamentos sobre a agilidade e a eficiência dos processos de comunicação entre o GDF e o governo federal. Além disso, a avaliação da capacidade de pagamento (Capag) do Distrito Federal também se tornou um ponto crucial na análise da solicitação de garantias. Atualmente, o DF possui uma classificação Capag de nota C, o que, de acordo com as regras vigentes, o impede de obter esse tipo de garantia da União.

A legislação estabelece que apenas entes federativos com Capag de nota A ou B são elegíveis para receber esse tipo de apoio financeiro. Essa restrição imposta pela Capag representa um obstáculo significativo para o GDF em sua busca por garantias federais para o empréstimo com o FGC.

A governadora Celina Leão e sua equipe estão cientes dessa limitação e estão explorando alternativas para contornar essa situação, buscando soluções que permitam o acesso aos recursos necessários para fortalecer o BRB e garantir a estabilidade do sistema financeiro do Distrito Federal. A complexidade da situação exige uma abordagem estratégica e coordenada, envolvendo negociações com o governo federal e a implementação de medidas de ajuste fiscal para melhorar a Capag do DF.

A importância do BRB para a economia do Distrito Federal é inegável. O banco desempenha um papel fundamental no financiamento de projetos de desenvolvimento, no apoio a empresas locais e na oferta de serviços financeiros à população. A instabilidade do BRB, portanto, pode ter impactos negativos significativos na economia local, afetando o crescimento, o emprego e a renda.

A governadora Celina Leão reconhece essa responsabilidade e está empenhada em garantir a saúde financeira do banco, protegendo os interesses dos correntistas e dos contribuintes do Distrito Federal. A busca por soluções técnicas e o diálogo com o Banco Central e o Tesouro Nacional são passos essenciais nesse processo. A transparência e a comunicação clara com a sociedade também são fundamentais para manter a confiança no sistema financeiro e evitar o pânico.

A governadora Celina Leão tem se esforçado para manter a população informada sobre os avanços nas negociações e as medidas que estão sendo tomadas para resolver o problema do BRB. A garantia de que nenhum correntista precisa se preocupar é um elemento crucial para preservar a estabilidade e a confiança no banco.

A resolução dos desafios enfrentados pelo BRB não é apenas uma questão financeira, mas também uma questão de responsabilidade social e de compromisso com o desenvolvimento do Distrito Federal. A governadora Celina Leão está determinada a superar essa fase difícil e a garantir um futuro próspero para o BRB e para a economia local. A colaboração entre o GDF, o Banco Central, o Tesouro Nacional e o FGC é fundamental para alcançar esse objetivo.

A busca por soluções inovadoras e a implementação de medidas de ajuste fiscal são elementos-chave para fortalecer o BRB e garantir a sua sustentabilidade a longo prazo





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