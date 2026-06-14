Governo do DF e União fecham acordo para socorrer BRB com empréstimo de R$ 6,6 bilhões garantido por FPE e FPM

Distrito Federal oferece recursos dos fundos de participação como contragarantia para operação de crédito que visa recompor patrimônio do Banco de Brasília; valores anuais somam cerca de R$ 2 bilhões e representam menos de 5% do orçamento local.

O governo do Distrito Federal e a União chegaram a um acordo para socorrer o Banco de Brasília ( BRB ) com um empréstimo bilionário. A operação, no valor de R$ 6,6 bilhões, será garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e contará com o aval dos maiores bancos públicos e privados do país.

Como contragarantia, o Distrito Federal ofereceu os recursos dos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM). Esses fundos são repasses obrigatórios da União para estados e municípios, abastecidos principalmente por Imposto de Renda e IPI, e têm como objetivo reduzir desigualdades regionais e financiar serviços públicos essenciais. O DF, por ser uma unidade federativa especial, recebe ambos os fundos.

A Secretaria de Economia do DF informou que a operação ainda está em fase de estruturação e que não é possível detalhar os termos, mas confirmou que os recursos do FPE e FPM somam cerca de R$ 2 bilhões anuais e representam menos de 5% do orçamento fiscal do DF. Em 2026, a projeção é de que o DF receba aproximadamente R$ 1,2 bilhão via FPE e R$ 373 milhões via FPM.

A divisão desses recursos entre os entes é definida por coeficientes de participação calculados pelo TCU, com o DF tendo 0,25% no FPE e 1,7% no FPM (parcela das capitais). O modelo de federalismo fiscal brasileiro centraliza a arrecadação na União, mas obriga repasses que equilibram as capacidades financeiras regionais. Se houver inadimplência na operação, os fiadores (bancos) poderão acionar os recursos do FPE e FPM para reaver os valores.

A reportagem tentou obter mais detalhes com a Secretaria de Economia, mas não houve retorno até o fechamento. A foto ilustrativa mostra a fachada do BRB em novembro de 2025. O acordo foi finalizado com a presença da governadora Celina Leão, do presidente do BRB, Nelson Souza, e do advogado-geral da União, Flávio Roman





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