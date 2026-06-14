Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Governo do DF e União fecham acordo para socorrer BRB com empréstimo de R$ 6,6 bilhões garantido por FPE e FPM

Economia News

Governo do DF e União fecham acordo para socorrer BRB com empréstimo de R$ 6,6 bilhões garantido por FPE e FPM
BRBEmpréstimoFPE
📆6/14/2026 6:56 AM
📰g1
80 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 86%

Distrito Federal oferece recursos dos fundos de participação como contragarantia para operação de crédito que visa recompor patrimônio do Banco de Brasília; valores anuais somam cerca de R$ 2 bilhões e representam menos de 5% do orçamento local.

O governo do Distrito Federal e a União chegaram a um acordo para socorrer o Banco de Brasília ( BRB ) com um empréstimo bilionário. A operação, no valor de R$ 6,6 bilhões, será garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e contará com o aval dos maiores bancos públicos e privados do país.

Como contragarantia, o Distrito Federal ofereceu os recursos dos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM). Esses fundos são repasses obrigatórios da União para estados e municípios, abastecidos principalmente por Imposto de Renda e IPI, e têm como objetivo reduzir desigualdades regionais e financiar serviços públicos essenciais. O DF, por ser uma unidade federativa especial, recebe ambos os fundos.

A Secretaria de Economia do DF informou que a operação ainda está em fase de estruturação e que não é possível detalhar os termos, mas confirmou que os recursos do FPE e FPM somam cerca de R$ 2 bilhões anuais e representam menos de 5% do orçamento fiscal do DF. Em 2026, a projeção é de que o DF receba aproximadamente R$ 1,2 bilhão via FPE e R$ 373 milhões via FPM.

A divisão desses recursos entre os entes é definida por coeficientes de participação calculados pelo TCU, com o DF tendo 0,25% no FPE e 1,7% no FPM (parcela das capitais). O modelo de federalismo fiscal brasileiro centraliza a arrecadação na União, mas obriga repasses que equilibram as capacidades financeiras regionais. Se houver inadimplência na operação, os fiadores (bancos) poderão acionar os recursos do FPE e FPM para reaver os valores.

A reportagem tentou obter mais detalhes com a Secretaria de Economia, mas não houve retorno até o fechamento. A foto ilustrativa mostra a fachada do BRB em novembro de 2025. O acordo foi finalizado com a presença da governadora Celina Leão, do presidente do BRB, Nelson Souza, e do advogado-geral da União, Flávio Roman

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

g1 /  🏆 7. in BR

BRB Empréstimo FPE FPM Socorro Financeiro

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ex-presidente do BRB pede à PF resposta sobre acordo de delação premiada | BlogsDocumento que firmaria a colaboração ainda não foi assinado; Paulo Henrique Costa tenta fechar acordo após dificuldades enfrentadas por Vorcaro
Read more »

União Europeia e Brasil assinam acordo para parceria no setor digitalUnião Europeia e Brasil assinam acordo para parceria no setor digitalCom a parceria firmada nesta sexta, o Brasil passa a ser o quinto governo a cooperar com o bloco europeu em questões digitais, junto com Canadá, Japão, Coreia do Sul e Singapura
Read more »

Congresso imita União em dívida rural, diz analistaCongresso imita União em dívida rural, diz analistaEconomista Marcos Mendes avalia que uso de recursos de fundos públicos pode ocultar efeitos do projeto sobre a dívida pública
Read more »

BRB deve precisar de mais 15 dias para apresentar balanço, diz Celina LeãoBRB deve precisar de mais 15 dias para apresentar balanço, diz Celina LeãoFala da governadora ocorre dias após a Câmara Legislativa do DF aprovar projeto que autoriza governo distrital a contratar empréstimo junto ao FGC
Read more »



Render Time: 2026-06-14 10:04:11