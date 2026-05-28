Governo deve multar iFood e Keeta por falta de informação sobre a divisão dos lucros

O governo brasileiro deve multar as empresas de aplicativo de entrega iFood e Keeta por falta de informação sobre a divisão dos lucros entre as plataformas e os entregadores.

O governo brasileiro deve multar as empresas de aplicativo de entrega iFood e Keeta por falta de informação sobre a divisão dos lucros entre as plataformas e os entregadores.

A exigência de transparência foi uma das normas implantadas pelo governo para tentar sinalizar melhorias de trabalho para os entregadores e motoristas de app. A portaria 61 do Código de Defesa do Consumidor prevê que os aplicativos informem no recibo fiscal os valores que ficam com entregadores e motoristas e quanto fica retido pelas plataformas. As empresas Uber e 99 foram citadas como plataformas que têm cumprido a norma.

A nova portaria é uma regulamentação do Código de Defesa do Consumidor, em vigor há 35 anos, que prevê princípios da transparência, direito básico a informação e prevê detalhamento ao direito à informação. Na visão do governo, a nova portaria regulamenta regras que já existem na lei.

A Keeta é uma plataforma de intermediação, que utiliza tecnologia para conectar três pontas - restaurantes, consumidores e entregadores parceiros -, sempre buscando atuar em conformidade com a legislação, incluindo normas relacionadas a transparência com consumidores e acesso à informação. No processo de utilização da plataforma e no recibo disponibilizado ao consumidor em cada pedido, consta o valor total por ele pago e a indicação da parcela desse valor destinada à plataforma, à entrega, incluindo gorjetas, e ao estabelecimento comercial.

Reforçamos nosso compromisso com a transparência, a responsabilidade e o diálogo aberto com as autoridades, os parceiros e a sociedade. A empresa iFood foi citada como uma das que não cumprem a norma de transparência, junto com a Keeta.

A exigência de transparência foi uma das normas implantadas pelo governo para tentar sinalizar melhorias de trabalho para os entregadores e motoristas de app. A portaria 61 do Código de Defesa do Consumidor prevê que os aplicativos informem no recibo fiscal os valores que ficam com entregadores e motoristas e quanto fica retido pelas plataformas. As empresas Uber e 99 foram citadas como plataformas que têm cumprido a norma.

A nova portaria é uma regulamentação do Código de Defesa do Consumidor, em vigor há 35 anos, que prevê princípios da transparência, direito básico a informação e prevê detalhamento ao direito à informação. Na visão do governo, a nova portaria regulamenta regras que já existem na lei.

A Keeta é uma plataforma de intermediação, que utiliza tecnologia para conectar três pontas - restaurantes, consumidores e entregadores parceiros -, sempre buscando atuar em conformidade com a legislação, incluindo normas relacionadas a transparência com consumidores e acesso à informação. No processo de utilização da plataforma e no recibo disponibilizado ao consumidor em cada pedido, consta o valor total por ele pago e a indicação da parcela desse valor destinada à plataforma, à entrega, incluindo gorjetas, e ao estabelecimento comercial.

Reforçamos nosso compromisso com a transparência, a responsabilidade e o diálogo aberto com as autoridades, os parceiros e a sociedade





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