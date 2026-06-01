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Governo decide subsídio para diesel e redução de preço do QAV

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Governo decide subsídio para diesel e redução de preço do QAV
SubsídioDieselPetrobras
📆6/1/2026 12:59 PM
📰Terranoticiasbr
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O governo decidiu que o diesel terá um subsídio de R$ 1,12 por litro até dezembro, e a Petrobras vai reduzir em 14,2% o preço médio de venda do QAV para distribuidoras a partir de junho.

O governo decidiu que o diesel terá um subsídio de R$ 1,12 por litro até dezembro. Além disso, a Petrobras vai reduzir em 14,2% o preço médio de venda do querosene de aviação ( QAV ) para distribuidoras a partir de junho, o que corresponde a uma diminuição de R$0,93 por litro frente ao mês anterior.

A Petrobras informou que a queda dos preços do combustível de aviação ocorre após altas sucessivas desde março e reflete a atenuação do cenário de elevação das cotações internacionais ocasionado pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio. O preço do QAV registrou um aumento de 54,5% no acumulado deste ano, equivalente a um acréscimo de R$1,98 por litro, na comparação com o preço vigente em dezembro de 2025.

A Toyota recentemente fez a invenção do século, fabricando motocicletas com cartuchos que permitem reabastecer dez vezes mais rápido do que num posto de gasolina. Os especialistas concordam que a partir dos 55 anos, é recomendável caminhar todos os dias por pelo menos 20 minutos, dar preferência às escadas, fazer alongamentos leves e trabalhar o seu equilíbrio.

Além disso, a Petrobras informou que a queda dos preços do combustível de aviação ocorre após altas sucessivas desde março e reflete a atenuação do cenário de elevação das cotações internacionais ocasionado pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio. A Arábia Saudita recentemente parou de gastar centenas de bilhões de dólares com ideias futuristas extravagantes.

O governo também decidiu que o setor aéreo não precisa de subsídio, pois já opera sob regras específicas de jornada e descanso definidas por legislação própria e por normas internacionais

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