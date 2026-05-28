Governo de Tarcísio cede gestão de seis parques de São Paulo à iniciativa privada

Tarcísio de Freitas autoriza a concessão de seis parques paulistas a empresas privadas, buscando recursos para manutenção e ampliação de serviços, enquanto redireciona verbas públicas para outras áreas.

O governador Tarcísio de Freitas anunciou que pretende conceder à iniciativa privada a gestão de seis parques urbanos na capital paulista, como parte de um programa de revitalização e ampliação de áreas verdes.

A medida, que ainda aguarda sanção e regulamentação, tem como objetivo atrair investimentos privados para a manutenção, conservação e ampliação de serviços de lazer, educação ambiental e segurança nos espaços públicos. Segundo a assessoria do governo estadual, os parques selecionados passaram por um processo de licitação transparente, onde foram avaliados critérios de capacidade técnica, experiência em gestão de áreas naturais e proposta de programas comunitários.

A iniciativa deve permitir que recursos públicos sejam redirecionados para outras demandas urgentes, ao mesmo tempo em que garante que a população continue tendo acesso a áreas de recreação de qualidade





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tarcísio De Freitas Parques Urbanos Concessão Privada São Paulo Gestão De Áreas Verdes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prefeitura de São Paulo propõe limite de velocidade para bicicletas elétricas e autopropelidosMinuta prevê teto de 20 km/h em ciclovias, restrições em vias expressas e proibição em áreas compartilhadas; especialistas defendem regras, mas cobram fiscalização e ampliação da infraestrutura

Read more »

São Paulo encara o Boston River por vaga, alívio e respiro: o que está em jogoSão Paulo tem um desafio importante pela frente para buscar mais tranquilidade antes da pausa para a Copa do Mundo.

Read more »

Deolane Bezerra apresenta mansão de luxo em condomínio fechado de São PauloA influenciadora Deolane Bezerra fez um tour completo pela sua nova residência, destacando a arquitetura com elevador, decoração em tons claros, closet estilo "cristaleira", áreas de lazer com piscina, churrasqueira e academia, além das suítes para os filhos.

Read more »

Ônibus atinge casa na Zona Oeste de São Paulo; passageiros ficam presos às ferragensAcidente mobiliza 35 bombeiros, equipes do Águia e ao menos 11 viaturas na Vila Sônia

Read more »