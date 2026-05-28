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Governo de Tarcísio cede gestão de seis parques de São Paulo à iniciativa privada

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Governo de Tarcísio cede gestão de seis parques de São Paulo à iniciativa privada
Tarcísio De FreitasParques UrbanosConcessão Privada
📆5/28/2026 2:30 AM
📰Terranoticiasbr
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Tarcísio de Freitas autoriza a concessão de seis parques paulistas a empresas privadas, buscando recursos para manutenção e ampliação de serviços, enquanto redireciona verbas públicas para outras áreas.

O governador Tarcísio de Freitas anunciou que pretende conceder à iniciativa privada a gestão de seis parques urbanos na capital paulista, como parte de um programa de revitalização e ampliação de áreas verdes.

A medida, que ainda aguarda sanção e regulamentação, tem como objetivo atrair investimentos privados para a manutenção, conservação e ampliação de serviços de lazer, educação ambiental e segurança nos espaços públicos. Segundo a assessoria do governo estadual, os parques selecionados passaram por um processo de licitação transparente, onde foram avaliados critérios de capacidade técnica, experiência em gestão de áreas naturais e proposta de programas comunitários.

A iniciativa deve permitir que recursos públicos sejam redirecionados para outras demandas urgentes, ao mesmo tempo em que garante que a população continue tendo acesso a áreas de recreação de qualidade

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Tarcísio De Freitas Parques Urbanos Concessão Privada São Paulo Gestão De Áreas Verdes

 

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