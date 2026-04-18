Governo de SC Critica Decisão do STF sobre Cotas Raciais em Instituições de Ensino

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar uma lei estadual que proibia cotas raciais em instituições de ensino superior, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, expressou sua insatisfação nas redes sociais, alegando que a legislação visava aprimorar e focar nos mais pobres, e não extinguir as cotas. A decisão unânime do STF considerou a lei inconstitucional, com o relator Gilmar Mendes liderando o placar de 10 a 0.

O governador de Santa Catarina , Jorginho Mello (PL), manifestou publicamente sua discordância com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal ( STF ) que resultou na anulação de uma lei estadual. A legislação em questão impedia a implementação de cotas raciais em universidades públicas, privadas e comunitárias que mantêm vínculos financeiros com o estado.

Em uma publicação disseminada através de suas plataformas digitais, o governador argumentou que a intenção por trás da lei não era a extinção das cotas, mas sim a sua reformulação com foco em critérios de vulnerabilidade social. 'A nossa Lei derrubada ontem não extinguia cotas, melhorava: focava nos mais pobres', declarou o governador, sinalizando sua frustração com o que percebe como uma resistência à discussão do tema no país. 'Infelizmente o nosso país não aceita sequer discutir o tema', acrescentou, evidenciando um ponto de divergência sobre a forma como as políticas de ação afirmativa devem ser concebidas e aplicadas.

Jorginho Mello defendeu que a lei derrubada pelo STF teria como objetivo primordial garantir que estudantes em situação de maior fragilidade socioeconômica não fossem preteridos em suas oportunidades de acesso ao ensino superior, argumentando que tais alunos poderiam estar perdendo suas vagas por motivos atrelados à cor da pele ou à identidade de gênero, sem que sua condição de pobreza fosse devidamente considerada. Ele também contrapôs as críticas recebidas, rotulando-as como desprovidas de fundamento diante dos resultados de Santa Catarina em termos de redução da desigualdade social. 'A esquerda ainda tenta rotular como higienista o governador do Estado com a menor desigualdade social do Brasil. Os nossos resultados acabam com a narrativa deles', afirmou, buscando reforçar a legitimidade de sua gestão e das políticas implementadas em seu estado.

A publicação nas redes sociais foi acompanhada de uma imagem que remetia a um post compartilhado em sua conta oficial do Instagram.

Para contextualizar a situação, é fundamental compreender os detalhes da legislação catarinense que foi alvo de análise pelo STF. A lei em questão estabelecia uma vedação expressa à adoção de quaisquer políticas de cotas ou outras ações afirmativas em instituições de ensino superior que recebessem recursos do estado. No entanto, o texto legal previa algumas exceções importantes, garantindo a aplicabilidade de critérios de renda, o atendimento a pessoas com deficiência e a prioridade para estudantes egressos de escolas públicas. Além das proibições, a lei também estipulava sanções severas para as instituições que descumprissem suas determinações, com a previsão de multas que poderiam atingir até cem mil reais por cada edital publicado em desacordo com a norma. Adicionalmente, estava prevista a possibilidade de corte nos repasses públicos destinados a essas instituições, configurando um mecanismo de pressão para o cumprimento da legislação estadual. A intenção declarada era, portanto, direcionar o acesso ao ensino superior com base em critérios objetivos de necessidade e mérito, desconsiderando, em tese, a raça como fator determinante.

A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre este tema foi categórica e unânime. A Corte máxima do judiciário brasileiro pronunciou-se pela inconstitucionalidade da lei de Santa Catarina em um julgamento que contou com 10 votos favoráveis à declaração de inconstitucionalidade, contra nenhum voto em sentido contrário. O placar final de 10 a 0 reflete um consenso entre os ministros sobre a matéria. O ministro Gilmar Mendes, conhecido por sua atuação em casos de grande repercussão e por sua vasta experiência em direito constitucional, atuou como relator do processo, apresentando os argumentos que fundamentaram a decisão. O último voto a ser proferido foi o do ministro André Mendonça, que também acompanhou o entendimento da maioria, selando assim a decisão do STF.

A ruling do Supremo reafirma a importância das políticas de cotas raciais como ferramentas de promoção da igualdade e de reparação histórica, considerando-as instrumentos legítimos e necessários para garantir a diversidade e a inclusão no ambiente universitário brasileiro, em consonância com os princípios constitucionais que buscam assegurar a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos





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