Embora reúna muitas consensos, o setor é o centro das atenções, e o que mais divide opiniões no país, principalmente porque inclui a possibilidade da convocação de Neymar. A convocação da seleção brasileira é o foco das atenções, com apenas uma vaga disponível para um centroavante.

Embora reúna muitas unanimidades, o setor é o centro das atenções, e o que mais divide opiniões no país, principalmente porque inclui a possibilidade da convocação de Neymar.

A convocação da seleção brasileira é o foco das atenções, com apenas uma vaga disponível para um centroavante. O painel do GLOBO definiu nomes como Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha como certezas, enquanto Neymar divide opiniões devido à sua forma e papel tático.

Além disso, jovens como Endrick e Igor Thiago surpreendem, destacando-se no ciclo final. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisada por jornalistas. Nenhuma posição é tão prestigiada na convocação quanto o ataque.

A expectativa é que o técnico Carlo Ancelotti repita o que Tite fez em 2022 e leve nove (com três goleiros, nove zagueiros/laterais e cinco meio-campistas). A fartura de vagas não é sinônimo de consenso na montagem da lista. Embora reúna muitas unanimidades, o setor é o centro das atenções, e o que mais divide opinião no país, por causa da sombra de Neymar.

O painel da convocação do GLOBO, composto por repórteres e colunistas da equipe de esportes do jornal, aponta que os nove convocados por Ancelotti serão Vini Jr, Raphinha, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Endrick, Gabriel Martinelli, João Pedro, Igor Thiago e Rayan. Os oito primeiros receberam todos os 11 votos dos membros. Já o atacante do Bournemouth, que fez uma boa temporada de estreia na Inglaterra e cresceu nesta reta final, dividiu as apostas com Neymar.

Se levarmos em conta o ciclo completo e os 12 meses de Ancelottin na seleção, de fato há pouca margem para dúvidas. (Passage repeated in the original text





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