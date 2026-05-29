Governo brasileiro repudia ação da família Bolsonaro nos EUA após classificação de PCC e CV como terroristas

Nota oficial do Palácio do Planalto afirma que intervenção estrangeira é deplorável e distingue terrorismo de crime organizado. Decisão dos EUA ocorreu após reunião de Flávio Bolsonaro com Trump.

O governo federal brasileiro emitiu nota oficial classificando como deplorável a atitude de membros da família Bolsonaro que viajaram aos Estados Unidos para defender o que o governo considera intervenção estrangeira no Brasil.

A manifestação ocorre após a decisão do governo americano de incluir as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) na lista de organizações terroristas estrangeiras, medida que entrará em vigor em 5 de junho. O comunicado do Palácio do Planalto ressalta que a segurança pública é importante demais para ser manipulada politicamente e afirma que se trata de falsos patriotas, envolvidos com o crime organizado, que buscam interferência de autoridades estrangeiras em assuntos brasileiros.

O texto também estabelece uma distinção fundamental: o terror causado por organizações criminosas com o objetivo de obter lucro por meio do crime não pode ser comparado às ações motivadas por razões ideológicas, políticas ou religiosas do terrorismo internacional. O governo reafirma o combate permanente ao PCC, ao CV e a outras facções e milícias, citando iniciativas como a Lei Antifacção e o programa Brasil contra o Crime Organizado.

A decisão dos Estados Unidos foi anunciada na noite de quinta-feira (28) pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que classificou PCC e CV como duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. A medida foi divulgada dois dias após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reunir com o presidente Donald Trump na Casa Branca, encontro no qual o parlamentar afirmou ter defendido a classificação das facções como terroristas. Flávio também se reuniu com o vice-presidente J.D.

Vance e com Marco Rubio. Após a divulgação, Flávio comemorou nas redes sociais com a expressão Grande dia, frase associada ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo brasileiro, por sua vez, repudia a politização do tema e acusa a família Bolsonaro de atuar em prol de interesses estrangeiros, lembrando o episódio do tarifaço que causou danos ao país. O tema gera impacto em diversos setores.

Enquanto o governo federal enfatiza a soberania nacional e o combate ao crime organizado, o mercado financeiro reage com volatilidade: o Ibovespa cai, o dólar e os juros futuros sobem, refletindo preocupações com a decisão dos EUA, além de fatores como o cenário internacional envolvendo Irã e Estados Unidos e a expectativa pelo PIB brasileiro. No setor de energia, a petroleira anuncia que novas unidades FPSO vão contribuir para o aumento da produção nacional de petróleo e gás e para o desenvolvimento de uma nova fronteira no Nordeste.

Paralelamente, a Flash abre processo seletivo afirmativo para mães solo com vagas remotas. O vice-presidente Alckmin, por sua vez, considerou a decisão de Trump sobre as facções um factoide articulado pelos Bolsonaro para desviar a atenção do caso Master. A complexidade do assunto evidencia a intersecção entre política externa, segurança pública, economia e direitos trabalhistas no Brasil contemporâneo





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