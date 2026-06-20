Governo brasileiro investiga invasão hacker no sistema Defesa Civil Alerta após disparo de falso alerta extremo

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionou a Polícia Federal para apurar a invasão ao sistema Defesa Civil Alerta, que enviou mensagens falsas com a palavra 'misantropia' para celulares em diversas regiões do país. A plataforma foi desativada preventivamente e órgãos estaduais negaram responsabilidade.

O governo brasileiro anunciou que acionou a Polícia Federal para investigar uma invasão hacker ao sistema Defesa Civil Alerta , responsável pelo envio de notificações emergenciais à população.

O episódio ocorreu na madrugada deste sábado, quando uma mensagem falsa contendo apenas a palavra "misantropia" - em alguns aparelhos escrita como "misantropi4" - foi disparada para celulares em diversas regiões do país, classificada como "Alerta Extremo", categoria reservada para situações de risco iminente à vida, como enchentes, deslizamentos e tempestades severas. A plataforma foi retirada do ar preventivamente durante a madrugada, por volta da 1h30, após a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) confirmar que o alerta foi enviado remotamente por alguém "alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil".

A principal hipótese do governo é a de um ataque hacker, que teria explorado uma vulnerabilidade para acessar o sistema e disparar a mensagem sem qualquer relação com protocolos oficiais de emergência. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informou, em nota oficial, que tomará as providências necessárias para restabelecer o funcionamento da plataforma apenas quando todas as condições de segurança forem garantidas, com o objetivo de impedir novos acessos indevidos e preservar a confiabilidade do sistema.

O incidente mobilizou órgãos estaduais de Defesa Civil, que negaram responsabilidade pelo envio da mensagem. Em São Paulo, o governo estadual afirmou que não emitiu o alerta e destacou que não havia qualquer situação que justificasse um alerta extremo no estado, acrescentando que acionou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e os demais órgãos envolvidos na operação da ferramenta para apurar o incidente.

No Rio de Janeiro, a Defesa Civil estadual também esclareceu que o aviso não partiu de seus sistemas e atribuiu o problema a uma falha na plataforma nacional, ressaltando que não existia qualquer risco relacionado a desastres naturais que justificasse uma comunicação emergencial aos moradores fluminenses. Situação semelhante ocorreu no Paraná, onde diversos usuários relataram o recebimento da mensagem; o governo estadual informou que não emitiu o alerta e que não havia previsão de fenômenos meteorológicos severos capazes de justificar o acionamento da ferramenta.

Criado para ampliar a capacidade de resposta em situações de emergência, o Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia Cell Broadcast para enviar mensagens diretamente aos celulares localizados em áreas de risco, sem necessidade de cadastro prévio. As notificações são acompanhadas de aviso sonoro e têm como finalidade orientar a população diante de eventos que possam representar perigo imediato.

A word "misantropia", que ganhou destaque após aparecer no falso alerta, é definida como aversão, desprezo ou ódio à humanidade, segundo o dicionário Michaelis. A repercussão do incidente levou muitos brasileiros a buscar o significado do termo, que também pode ser empregado para descrever pessoas que evitam o convívio social ou preferem o isolamento.

A Sedec reafirmou que a plataforma foi retirada do ar após sofrer a invasão e que o disparo foi realizado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, mantendo a suspeita de ataque hacker. Enquanto as investigações estão em curso, o MIDR busca restabelecer a segurança do sistema para evitar novos incidentes e garantir a confiança da população nos alertas oficiais de emergência





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