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Governo brasileiro demonstra indignação com proposta de imposto de 25% sobre produtos brasileiros

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Governo brasileiro demonstra indignação com proposta de imposto de 25% sobre produtos brasileiros
Governo BrasileiroImposto De 25%Produtos Brasileiros
📆6/2/2026 5:08 PM
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O governo brasileiro reagiu à proposta do governo dos Estados Unidos de impor uma nova taxa a produtos brasileiros. Em uma nota, o governo brasileiro lamentou a atuação de sabotadores e argumentou que as medidas unilaterais dos Estados Unidos causarão danos à economia brasileira e à geração de emprego e renda.

O governo brasileiro demonstrou indignação com a proposta do governo dos Estados Unidos de impor uma nova taxa a produtos brasileiros . Em uma nota, o governo brasileiro lamentou a atuação de sabotadores, em referência ao clã bolsonarista, para atrapalhar as negociações envolvendo os dois países ao longo dos últimos meses.

A investigação da Seção 301, iniciada em 15 de julho de 2025 por provocação da família Bolsonaro, está associada à tentativa de ingerência em temas internos do Brasil. O governo brasileiro argumentou que as medidas unilaterais dos Estados Unidos causarão danos à economia brasileira e à geração de emprego e renda, além de diminuir o papel dos Estados Unidos como parceiro comercial.

O Brasil se reserva o direito de recorrer aos instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade para fazer face a situações de injustiça contra o Estado brasileiro. O governo reafirma a expectativa de que as recomendações não se convertam em tarifas efetivas, mas reitera que adotará toda e qualquer medida capaz de reduzir os danos que venham a ser causados à economia, aos empregos e à renda dos brasileiros

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Governo Brasileiro Imposto De 25% Produtos Brasileiros Sobretaxa Tarifa

 

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