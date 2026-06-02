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Governo brasileiro critica tarifas dos EUA e defende soberania nacional

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Governo brasileiro critica tarifas dos EUA e defende soberania nacional
Tarifas ComerciaisBrasil-EUASoberania Nacional
📆6/2/2026 6:13 PM
📰sbtnews
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O governo brasileiro emitiu nota oficial criticando a proposta de tarifas de 25% dos EUA sobre produtos brasileiros, defendendo o sistema Pix e ameaçando reciprocidade.

O governo brasileiro emitiu uma nota oficial nesta terça-feira (2) criticando duramente a proposta do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) de impor tarifas de 25% sobre produtos brasileiros.

O Planalto classificou a medida como injustificada e associou a investigação aberta com base na Seção 301 da legislação comercial americana a supostas práticas desleais que, segundo o governo, não condizem com a realidade das relações bilaterais. A nota também menciona a viagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a Washington e acusa que tais ações contam com o apoio de falsos patriotas que atuariam contra os interesses nacionais.

O texto critica ainda a interferência de interesses meramente eleitorais e familiares, que teriam prejudicado o bom relacionamento entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. O governo brasileiro também manifestou indignação com o fato de a investigação americana ter incluído o sistema de pagamentos instantâneos Pix em suas recomendações preliminares, considerando o sistema um ativo estratégico nacional.

A nota enfatiza que não há justificativa para medidas unilaterais contra o Brasil e que o histórico comercial entre os dois países demonstra um superávit consistente dos Estados Unidos. De acordo com dados do Bureau of Economic Analysis, os EUA acumularam superávit de US$ 424,5 bilhões em bens e serviços nas relações com o Brasil entre 2011 e 2025.

Apenas em 2025, o saldo positivo americano em bens foi de US$ 14,46 bilhões, chegando a US$ 40,52 bilhões quando considerados bens e serviços. Além disso, 76% das importações provenientes dos Estados Unidos entraram no Brasil sem pagamento de imposto em 2025. O governo alerta que as medidas propostas tendem a prejudicar a economia brasileira, com impactos sobre emprego e renda, além de reduzir a relevância dos Estados Unidos como parceiro comercial.

No primeiro trimestre de 2026, a participação americana nas exportações brasileiras caiu para 9,4%, o menor nível da série histórica. Diante desse cenário, o governo informa que negociações seguem em curso para tentar encerrar a investigação até 15 de julho, sem a adoção de sanções. Ao mesmo tempo, não descarta recorrer à Lei de Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso Nacional, em caso de medidas consideradas injustas.

A nota conclui que é preciso estar atento aos traidores da pátria e trabalhar em defesa da soberania e dos interesses do povo brasileiro. Após reunião de emergência em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin classificou a recomendação dos Estados Unidos como extremamente injusta. Já o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo atuará para preservar o Pix diante das críticas feitas no âmbito da investigação americana.

Durigan também associou a apuração conduzida pelo governo dos EUA a articulações políticas da família Bolsonaro no exterior. Mais uma vez há um movimento contrário ao Pix, disse o ministro, enfatizando que o sistema está fora de qualquer negociação e é um dos principais símbolos da soberania financeira e motivo de orgulho nacional.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas públicas à família do ex-presidente Jair Bolsonaro, mencionando episódios anteriores envolvendo tarifas comerciais e afirmando que aliados do ex-presidente atuaram junto a autoridades americanas em temas relacionados à relação bilateral. O governo brasileiro reafirma seu compromisso com a defesa da soberania nacional e com a busca de soluções diplomáticas para evitar sanções unilaterais que possam prejudicar a economia e o comércio entre os dois países.

A nota também destaca a importância de manter o diálogo aberto com os Estados Unidos, mas sem abrir mão de proteger os interesses estratégicos do Brasil

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Tarifas Comerciais Brasil-EUA Soberania Nacional Pix Investigação Seção 301

 

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