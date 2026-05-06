Governo brasileiro busca evitar tensão sobre caso Ramagem em reunião Lula-Trump

Integrantes do governo brasileiro esperam que a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem nos EUA não afete a reunião entre os presidentes Lula e Trump, focando em questões comerciais e combate ao crime organizado. O caso gerou tensão diplomática, com a expulsão de agentes de ambos os países, mas o governo Lula minimiza o impacto no encontro na Casa Branca.

Integrantes do governo brasileiro esperam que a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos), e seus desdobramentos, fiquem fora da reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump nesta quinta-feira (7), na Casa Branca.

Apesar da tensão gerada pelo caso em abril, a avaliação de membros do Executivo que acompanham os preparativos da viagem a Washington é de que o episódio não tem dimensão para ocupar uma agenda de trabalho entre os dois chefes de Estado. As prioridades, segundo auxiliares do governo, são as questões comerciais e o combate ao crime organizado.

Ramagem foi preso no dia 16 de abril por estar com o visto vencido, após ser flagrado em uma infração de trânsito em Orlando, na Flórida. Na ocasião, a PF (Polícia Federal) divulgou uma nota afirmando que a medida era fruto da cooperação entre Brasil e Estados Unidos. Condenado a 16 anos pelo plano de golpe, o ex-deputado foi solto dois dias depois.

O ex-chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no governo Bolsonaro tem um pedido de asilo político sob a alegação de sofrer perseguição política. Após Ramagem deixar a prisão, os Estados Unidos determinaram a saída do delegado da PF Marcelo Ivo Carvalho, que atuava como oficial de ligação com o ICE em Miami, sob a alegação de que ele teria atuado irregularmente na detenção do ex-deputado.

Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por tentar fazer isso, publicou nas redes sociais o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental, ligado ao Departamento de Estado.

Em reação, o governo Lula adotou a reciprocidade e também exigiu a saída do agente americano Michael William Myers, que estava no Brasil desde 2024 e atuava como homólogo de Carvalho na área de imigração. A soltura de Ramagem foi considerada uma vitória pelo bolsonarismo. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o empresário Paulo Figueiredo mantêm contatos com integrantes do Departamento de Estado, comandado por Marco Rubio.

Já o governo relativiza a influência da direita brasileira nos Estados Unidos, afirmando que ter acesso ao Departamento de Estado não significa ter passe livre no Salão Oval, onde Lula será recebido. Como mostrou a CNN, Lula embarca nesta quarta-feira (6) para Washington, nos Estados Unidos, tentando calibrar as expectativas para o encontro com Donald Trump, na Casa Branca, previsto para quinta-feira (7).

Ele estará acompanhado do chanceler Mauro Vieira, do ministro da Fazenda, Dario Durigan, e do diretor-geral Andrei Rodrigues. A agenda é tratada como um marco importante na relação bilateral após a crise iniciada com a aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros em julho de 2025. Ainda assim, o governo Lula evita dar à conversa no Salão Oval um clima de final de campeonato, em que o único resultado possível seria a existência de um vencedor e um derrotado





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