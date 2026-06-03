Governo brasileiro apresenta defesa contra acusações de trabalho forçado

O governo brasileiro apresentou uma defesa formal contra as acusações de uso de trabalho forçado apresentadas pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos. A defesa destaca a legislação brasileira e os mecanismos de fiscalização existentes para coibir irregularidades.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou aos Estados Unidos uma defesa formal contra as acusações de uso de trabalho forçado .

A manifestação foi apresentada no âmbito da investigação conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, que avaliou dezenas de países sob suspeita de exportar produtos ligados ao trabalho forçado. O governo brasileiro argumenta que a legislação brasileira combina punições criminais, ações administrativas e fiscalização trabalhista permanente para coibir irregularidades.

Além disso, o governo destaca a existência de um cadastro atualizado pelo Ministério do Trabalho que reúne empregadores responsabilizados por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão. Segundo o governo brasileiro, essa ferramenta funciona como um mecanismo de pressão econômica, já que bancos, instituições financeiras e empresas utilizam a lista em análises de crédito e na seleção de fornecedores.

O documento sustenta que essas medidas ajudam a reduzir incentivos para práticas ilegais ao longo das cadeias produtivas e dificultam a exportação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. O governo também argumenta que o Brasil é signatário de convenções internacionais voltadas ao combate ao trabalho escravo e ao trabalho forçado. Segundo a defesa, o modelo brasileiro de fiscalização já recebeu reconhecimento de organismos internacionais e é complementado por acordos comerciais que exigem dos parceiros o cumprimento de normas trabalhistas.

O Itamaraty afirma ainda que esses compromissos ajudam a impedir a circulação de produtos associados à exploração de trabalhadores, tanto nas exportações brasileiras quanto nas importações realizadas pelo país





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