O governo federal tem realizado uma ofensiva ao longo dos últimos anos no mercado internacional para ampliar a abertura comercial do país. Um dos porta-vozes dessa missão, o secretário de Relações Exteriores do Ministério da Agricultura, Luis Rua, destaca que abrir mercados é criar oportunidades. A estratégia adotada pelo Brasil, de ampliação e diversificação de mercados, influencia para não haver dependência de quaisquer mercados em específico. Isso significa mais exportações, mais renda, mais destinos para os produtos brasileiros e menos dependência de poucos compradores.

O governo federal tem realizado uma ofensiva ao longo dos últimos anos no mercado internacional para ampliar a abertura comercial do país. Um dos porta-vozes dessa missão, o secretário de Relações Exteriores do Ministério da Agricultura, Luis Rua, destaca que abrir mercados é criar oportunidades.

A estratégia adotada pelo Brasil, de ampliação e diversificação de mercados, influencia para não haver dependência de quaisquer mercados em específico. Isso significa mais exportações, mais renda, mais destinos para os produtos brasileiros e menos dependência de poucos compradores. Só no agronegócio, o alcance subiu de 555 mercados ao final de 2025 para 616 atualmente.

O país colhe mais de US$ 5 bilhões em exportações associadas aos novos mercados conquistados, além de gerar oportunidade para que cooperativas, pequenos e médios produtores participem cada vez mais do comércio internacional. E num contexto de possível novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, a abertura comercial do país se faz ainda mais crítica.

O governo brasileiro desenvolve uma série de ações e programas para ampliação das exportações brasileiras de bens industriais, como linhas de crédito do BNDES e do Banco do Brasil, missões internacionais e as consultorias, prospecções e intercâmbios desenvolvidos permanentemente pela ApexBrasil. O governo federal, no âmbito do Mercosul, participou do fechamento de três acordos de livre comércio nos últimos anos.

A abertura comercial deixou de ser apenas uma questão de eficiência econômica e passou a ser também um tema de segurança nacional, porque envolve cadeias de suprimento, tecnologia, dados, energia, alimentos e autonomia estratégica. A abertura comercial hoje precisa ser pensada junto com resiliência, diversificação e capacidade de defesa institucional. O Brasil está entre as economias mais fechadas comercialmente do mundo, tanto em termos de proporções de exportações e importações no PIB, quanto de tamanho de tarifas e barreiras não-tarifárias.

Se você se refere à diversificação do comércio bilateral, melhorou no período mais recente. Mas continua comercialmente fechada. Em casos de choques, o país não consegue realocar rapidamente suas exportações. Um país com maior rede de acordos teria mais capacidade de absorver o choque; no caso brasileiro, a transição tende a ser mais lenta.

O efeito mais provável pode ser de pressão sobre exportações, margens e competitividade, obrigando o Brasil a acelerar diversificação, acordos e estratégias de inserção externa. A Suprema Corte dos EUA decidir que são ilegais as tarifas anunciadas por Trump em 2025, voltou ao radar do governo e do setor privado esta semana com novas tarifas sinalizadas pelo USTR.

Em paralelo, o Executivo publicou uma portaria ampliando o atendimento do Plano Brasil Soberano, incluindo empresas com impacto a partir de 1% no faturamento bruto devido ao tarifaço ou à guerra no Oriente Médio. Ainda assim, os especialistas ouvidos pela reportagem destacam a necessidade de o país continuar melhorando sua abertura comercial. Depois da guerra da Ucrânia e da pandemia, a gente sabe que não dá para confiar num país só.

Em nenhum momento estou falando mal desse ou daquele país, mas os países estão sujeitos a pandemias,





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Abertura Comercial Exportações Mercados Agronegócio Tarifaço

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