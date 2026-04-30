Governo avalia próximos passos após rejeição de Jorge Messias para o STF

O advogado-geral da União, Jorge Messias, se reúne com Lula após o Senado rejeitar sua indicação para o STF. A derrota, marcada por atrasos e resistências, coloca o governo em um momento de reflexão sobre como avançar na composição do Supremo.

O advogado-geral da União, Jorge Messias , se reúne na noite desta quarta-feira, 29, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o Senado rejeitar sua indicação para o Supremo Tribunal Federal ( STF ).

A votação resultou em 34 votos favoráveis e 42 contrários, faltando sete votos para a aprovação, que exigia pelo menos 41. Além de Messias, participam do encontro o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. O objetivo da reunião é avaliar as próximas etapas do governo diante da rejeição, que foi marcada por atrasos, resistências e uma intensa articulação política no Senado.

A indicação de Messias, anunciada pelo presidente em novembro de 2025, demorou mais de quatro meses para ser formalizada, em meio a incertezas sobre o apoio necessário para sua aprovação. A derrota no Senado é interpretada no governo como resultado de uma estratégia do presidente da Casa Alta, Davi Alcolumbre (União-AP), que se opunha à indicação de Messias e defendia outras alternativas para a vaga no STF, como o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG).

A rejeição de Messias representa um revés significativo para o governo Lula, que buscava consolidar sua influência no Judiciário com a nomeação. A articulação política no Senado foi intensa, com negociações e pressões de diversos lados, incluindo partidos da base aliada e da oposição. A votação ocorreu em um cenário de polarização, com debates acalorados sobre a idoneidade e o perfil de Messias para a vaga no STF.

A rejeição também reflete as tensões internas no Senado, onde diferentes grupos buscam influenciar a composição do Supremo. O governo agora deve decidir como reagir à derrota, incluindo a possibilidade de indicar outro nome para a vaga ou buscar uma estratégia alternativa para garantir a aprovação de um candidato alinhado aos seus interesses. A reunião desta noite será crucial para definir os próximos passos, com expectativas de que o governo possa anunciar uma nova indicação em breve





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