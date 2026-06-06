Governo anuncia criação de Banco Nacional de Dados para combater organizações criminosas ultraviolentas e milícias

O governo federal está elaborando proposta para criar um banco de dados nacional unificado com informações sobre organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares e milícias privadas. A ferramenta integrará dados de inteligência, investigações e vínculos financeiros e operacionais, funcionando de forma articulada com sistemas estaduais no âmbito do Susp.

O Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, Grupos Paramilitares ou Milícias Privadas será uma ferramenta estratégica de integração de dados e produção de inteligência no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), destinada ao fortalecimento das ações de prevenção e repressão a esse tipo de organização.

A proposta em elaboração prevê a criação de uma base nacional unificada com informações sobre integrantes, colaboradores, financiadores e pessoas vinculadas a organizações criminosas ultraviolentas, milícias privadas e grupos paramilitares, além de registros sobre estruturas organizacionais, vínculos operacionais, financeiros e territoriais, dados de inteligência, investigações criminais e articulações interestaduais e transnacionais dessas organizações. O banco será gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Gestão e Integração de Informações, e deverá funcionar de forma integrada aos bancos estaduais que serão implementados pelas unidades da Federação.

A proposta também prevê mecanismos de interoperabilidade, auditoria permanente, rastreabilidade dos acessos e elevados padrões de segurança da informação e proteção de dados, em conformidade com a legislação brasileira, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, a iniciativa representa um avanço fundamental para o combate a organizações criminosas que atuam de forma articulada em diferentes regiões do país. O crime organizado não respeita divisas estaduais.

Por isso, precisamos de ferramentas capazes de integrar informações, identificar conexões e permitir uma atuação coordenada entre as forças de segurança. O Banco Nacional nasce com esse propósito, *** O texto original apresentava-se truncado e com fragmentos repetidos, o que foi tratado na reescrita para conferir fluidez e clareza ao conteúdo, mantendo fielmente o sentido das informações. A regulamentação do banco de dados será construída com a participação de diversos órgãos e entidades do sistema de justiça e segurança pública.

Estão previstas consultas ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, ao Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil e ao Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares. Também deverão ser convidados representantes do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), do Banco Central, da Receita Federal, do Ministério Público Federal, além de pesquisadores e instituições de referência na área da segurança pública, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Núcleo de Estudos da Violência da USP (NEV-USP), o Instituto Sou da Paz e o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC).

A regulamentação deverá estabelecer critérios objetivos para inclusão, atualização e exclusão de registros, protocolos de compartilhamento nacional e internacional de informações, mecanismos de auditoria e responsabilização, além da utilização de tecnologias avançadas para correlação de dados, análise de vínculos e apoio à atividade de inteligência. A expectativa é que o novo sistema agilize o acesso a informações estratégicas, reduza a duplicated effort entre diferentes órgãos e fortaleça a capacidade do Estado de desarticular redes criminosas complexas.

Com a implantação do banco nacional, espera-se também aprimorar a produção de inteligência estratégica, permitindo um planejamento mais preciso de operações e políticas públicas de segurança, sempre respeitando os limites constitucionais e a privacidade dos cidadãos





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