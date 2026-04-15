Governo Amplia Programa de Reforma de Casas com Mais Crédito e Juros Baixos

A seis meses das eleições, o governo federal anunciou a expansão do programa de reforma de casas, elevando o crédito para R$ 50 mil, reduzindo juros para 0,99% e ampliando o limite de renda para R$ 13 mil. O presidente Lula destacou um aporte de R$ 20 bilhões do Fundo Social para habitação.

A seis meses do período eleitoral, o governo federal anunciou uma expansão significativa no programa de reforma de casas , com o objetivo de impulsionar sua popularidade. As novas diretrizes elevam o teto de crédito de R$ 30 mil para R$ 50 mil e ampliam a faixa de renda elegível para participação, permitindo que cidadãos com rendimentos de até R$ 13 mil mensais agora se qualifiquem.

Um dos atrativos centrais dessa reformulação é a redução da taxa de juros, que cairá para 0,99%, tornando o financiamento mais acessível. Além disso, o prazo para quitação do crédito foi estendido de 60 para 72 meses, oferecendo maior flexibilidade aos beneficiários. O presidente Lula destacou a iniciativa, informando que R$ 20 bilhões do Fundo Social serão direcionados para o setor habitacional, visando a concretização dessas melhorias. O programa, que anteriormente atendia famílias com renda de até R$ 9,6 mil, agora contempla um público consideravelmente maior, reforçando o compromisso do governo com a melhoria das condições de moradia no país. Durante o anúncio, o presidente Lula aproveitou para tecer comentários sobre a política de juros na área habitacional, expressando sua expectativa de que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ao analisar as ações do governo, considere uma redução na taxa Selic. Ele enfatizou que as medidas de responsabilidade fiscal adotadas pelo Tesouro Nacional e pelo Ministério do Planejamento demonstram um controle de gastos, contrariando a percepção de um aumento desmedido. Lula afirmou que, após o retorno de Galípolo de sua viagem à Europa, abordará a questão, sinalizando que o governo está trabalhando para conter a inflação e criar um ambiente econômico favorável à diminuição dos juros. As modificações no programa de reforma de casas representam um esforço concentrado em oferecer soluções concretas para a população, especialmente aquelas com menor poder aquisitivo ou que buscam melhorar suas residências. A unificação da taxa de juros em 0,99% é um passo importante para equalizar as condições de acesso ao crédito, eliminando as disparidades de 1,17% e 1,95% que existiam anteriormente, dependendo da faixa de renda. Paralelamente, o governo reforçou o programa Minha Casa Minha Vida, ampliando suas faixas de atendimento, o que demonstra uma estratégia abrangente para lidar com o déficit habitacional e promover o acesso à moradia digna. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, ressaltou o aporte de R$ 20 bilhões do fundo social, que contribui para um orçamento recorde de R$ 200 bilhões destinado à habitação, evidenciando a prioridade dada a este setor. Essas ações são estratégicas em um cenário pré-eleitoral, buscando gerar um impacto positivo na percepção pública e angariar apoio para o governo





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