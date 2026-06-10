Governo adia revisões do BPC para 2027 e reorienta servidores para reduzir fila do INSS

O Executivo federal postergou as revisões do Benefício de Prestação Continuada até 2027, realocando servidores da reabilitação profissional para acelerar a análise de processos e aliviar a fila de mais de 2,2 milhões de requerimentos no INSS.

O Governo Federal decidiu adiar, de forma temporária, as revisões do Benefício de Prestação Continuada ( BPC ) que estavam programadas para acontecer entre maio e outubro de 2024, reprogramando-as para a partir de janeiro de 2027.

A medida, anunciada em nota oficial, tem como objetivo principal aliviar a crescente fila de requerimentos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e concentrar a força‑trabaho disponível na análise de processos previdenciários que demandam maior urgência. Embora a suspensão não represente a interrupção total do chamado "pente‑fino", a administração reconheceu que cerca de 280 mil consultas já foram remarcadas, e que a mesma equipe de servidores não pode, simultaneamente, manter o ritmo de revisão e reduzir a quantidade de pedidos pendentes.

O BPC, benefício destinado a pessoas com deficiência e idosos em situação de baixa renda, fazia parte de um plano de revisão de gastos que previa economias de R$ 1,1 bilhão neste ano e mais R$ 4,8 bilhões em 2027‑2028, com 33 % das revisões resultando no cancelamento do benefício. Com a adiamento, beneficiários que já ultrapassaram o limite de renda de até um quarto do salário‑mínimo (R$ 405,25 por pessoa) permanecerão recebendo o auxílio até a nova avaliação, prevista apenas para 2027.

A política também incluiu a realocação de 80 servidores que atuam na reabilitação profissional de segurados que recebem auxílio‑doença, auxílio‑acidente ou benefício por invalidez de longo prazo. Essa portaria, de caráter excepcional e temporário, tem validade de 90 dias, podendo ser prorrogada por mais 45 dias, e permite que 64 servidores voluntariamente se desloquem para apoiar a análise de processos, com a meta de atender 30 mil requerimentos durante esse período.

A iniciativa pretende acelerar a conclusão de demandas de pessoas com deficiência e vulnerabilidade social que aguardam a primeira avaliação para a concessão do BPC, ao mesmo tempo em que reforça a obrigação legal de reabilitação profissional, que entre 2016 e 2023 resultou em 80,3 mil trabalhadores reabilitados e 147 mil em processo de recuperação, números ainda considerados baixos por especialistas. Paralelamente, o governo manteve o pagamento de bônus de aproximadamente R$ 300 milhões aos servidores que realizam análises extra de processos, despesa que ficou fora do bloqueio orçamentário anunciado em maio.

A equipe econômica, contudo, elevou a projeção de gasto total com o BPC para R$ 148 bilhões em 2024, um acréscimo de R$ 14,1 bilhões em relação ao planejamento anterior. Em abril, foi editada instrução normativa que impede a abertura de novos pedidos de benefício, aposentadoria, pensão ou BPC enquanto houver processo idêntico em andamento, estabelecendo um prazo mínimo de 30 dias para a reapresentação de requerimento em caso de indeferimento.

O uso do Atestmed, atestado on‑line para auxílio por incapacidade temporária, teve seu prazo ampliado para 90 dias, após ter sido reduzido anteriormente como medida de combate a fraudes. O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, reforçou o compromisso de zerar o estoque da fila, destacando que mensalmente são registrados 1,3 milhão de novos pedidos, e a meta é reduzir o tempo médio de espera para 45 dias, frente aos atuais 926 mil processos que ultrapassam esse prazo





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