Governistas apoiam escolha de Leo Prates para relatoria da PEC que extingue escala 6x1

O deputado Leo Prates (Republicanos-BA) foi escolhido como relator da PEC que propõe o fim da escala 6x1 de trabalho. O governo federal avaliou positivamente a indicação, destacando a experiência do parlamentar na área trabalhista e sua capacidade de diálogo com diferentes bancadas. A comissão especial será instalada nesta quarta-feira (29) e tem como objetivo aprovar a redução da jornada de trabalho sem prejuízos salariais até maio.

O governo federal expressou apoio à escolha do deputado Leo Prates (Republicanos-BA) como relator da Proposta de Emenda à Constituição ( PEC ) que visa eliminar a escala de trabalho 6x1.

A indicação foi oficializada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta terça-feira (28). Fontes governistas destacaram à CNN a familiaridade do parlamentar com a pauta trabalhista.

Prates, que deixou o PDT e se filiou ao Republicanos há um mês, já presidiu a Comissão de Trabalho da Câmara e, em um texto anterior, tratou da redução da jornada de trabalho, propondo a diminuição das horas semanais de 44 para 40 horas e limitando a jornada a 5x2, além de proibir a redução salarial. Em sua proposta, Prates incluiu uma regra de transição, com a jornada semanal limitada a 42 horas em 2027 e 40 horas em 2028.

No entanto, o parlamentar não incluiu contrapartidas tributárias para os setores mais afetados, sugerindo que o tema fosse abordado em uma proposição legislativa separada.

'O substitutivo não abrange a discussão sobre incentivos fiscais às empresas, matéria que, embora relevante, demanda análise técnica específica e extrapola o escopo do projeto', justificou. Além disso, congressistas aliados ao governo avaliam positivamente a capacidade de diálogo de Prates com diferentes bancadas, destacando sua passagem por partidos de espectros políticos diversos.

A escolha de Prates envolveu um acordo no qual o 1º vice-líder do governo na Câmara, Alencar Santana (PT-SP), assumiu a presidência da Comissão Especial que analisará a proposta. Lideranças da oposição ainda estão analisando a indicação, reconhecendo a sensibilidade do tema, que pode impactar segmentos econômicos, mas também a popularidade da pauta em ano eleitoral.

A comissão, composta por 38 titulares e igual número de suplentes, será instalada nesta quarta-feira (29) e tem como objetivo aprovar a redução da jornada de trabalho, sem prejuízos salariais, ainda em maio. A proposta busca equilibrar os interesses dos trabalhadores e das empresas, em um momento em que a discussão sobre direitos trabalhistas ganha destaque no cenário político nacional





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