Governamento e PT buscam vincular Caso Master à direita após operação contra Ciro Nogueira

O governo federal e o PT adotam estratégias distintas para associar o Caso Master à direita brasileira após a operação da PF contra o senador Ciro Nogueira. Enquanto o Planalto evita declarações públicas, o partido intensifica sua campanha para ligar o escândalo a figuras da direita e do bolsonarismo.

O governo federal e o Partido dos Trabalhadores (PT) veem a operação da Polícia Federal contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI) como uma oportunidade estratégica para tentar associar o Caso Master à direita brasileira .

No entanto, as abordagens adotadas por ambos serão distintas. O Palácio do Planalto emitiu uma diretriz para que nenhum membro do primeiro escalão faça declarações públicas sobre o caso, visando evitar conflitos com o Congresso Nacional e se proteger de possíveis críticas, especialmente considerando que o PP controla um ministério na Esplanada dos Ministérios e a presidência da Caixa Econômica Federal. Enquanto isso, o PT intensificará sua campanha de comunicação, buscando vincular o escândalo à direita política.

Essa estratégia já vinha sendo empregada desde o início do caso, mas a avaliação é de que os resultados não foram satisfatórios, pois a maioria do eleitorado ainda enxerga o escândalo como um problema suprapartidário. Segundo Éden Valadares, secretário de comunicação do PT, a evolução das investigações revela cada vez mais a ligação de lideranças da direita e do campo bolsonarista com o esquema, incluindo figuras como Ciro Nogueira, ex-ministro de Jair Bolsonaro e considerado um aliado próximo de Flávio Bolsonaro.

A tentativa de dissociação entre Flávio Bolsonaro e seus aliados, como Ciro Nogueira, é vista como um esforço em vão, pois o Caso Master está profundamente ligado a esses nomes. A retomada da ofensiva comunicacional pelo PT após a operação da PF contra Ciro Nogueira busca reforçar essa associação.

Dados de uma pesquisa recente da Quaest, publicada em março, mostram que 40% dos entrevistados acreditam que o escândalo do Banco Master afeta todas as instituições listadas na pesquisa, incluindo o STF, o governo Bolsonaro, o governo Lula, o Banco Central e o Congresso Nacional. Quando analisados individualmente, 13% associam o caso ao STF, 11% ao governo Bolsonaro, 10% ao governo Lula, 5% ao Banco Central e 3% ao Congresso.

O objetivo do PT é intensificar a ligação do caso com a direita, especialmente após a operação contra Ciro Nogueira. Parlamentares do partido, como Pedro Uczai, líder da bancada na Câmara, defenderam a instalação de uma CPI do Master. Paulo Pimenta, líder do governo na Câmara, usou as redes sociais para destacar a proximidade do governo Bolsonaro com o esquema do 'BolsoMaster', mencionando a Operação Compliance Zero.

Em conversas reservadas, o governo e o PT argumentam que a percepção de que o Caso Master recai sobre o PT é equivocada, pois há mais figuras da direita potencialmente envolvidas com Daniel Vorcaro, como Antonio Rueda, presidente do União Brasil, Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que recebeu doações de Fabiano Zettel, primo de Vorcaro. No entanto, reconhecem que a vinculação com o governo se deve, em parte, à participação de ministros do STF com ligações ao governo, como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

A expectativa é de que o caso também atinja figuras do PT na Bahia, como Jacques Wagner, líder do governo no Senado, e Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil





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