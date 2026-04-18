Governador em Exercício do Rio Demite Mais 93 Servidores e Promove Reestruturação na Casa Civil e Governo

Desembargador Ricardo Couto, que ocupa interinamente o cargo de governador do Rio de Janeiro, exonera mais 93 servidores comissionados da Secretaria de Governo e Casa Civil. Medida faz parte de um plano de reestruturação que visa cortar gastos, combater irregularidades e otimizar a administração pública, com a expectativa de economia mensal de R$ 10 milhões.

O governo do Rio de Janeiro, sob a gestão do desembargador Ricardo Couto , que ocupa interinamente o posto de governador, deu um passo significativo em sua política de reestruturação administrativa . Na noite de sexta-feira (17), uma nova leva de 93 exonerações foi publicada, afetando cargos ligados à Secretaria de Governo e à Casa Civil. Essa medida segue uma série de ações anteriores, totalizando agora 544 demissões em um período de apenas 20 dias.

A apuração da TV Globo revelou que muitos dos servidores exonerados haviam disputado cargos eletivos para vereador em municípios do interior, não obtiveram sucesso e, posteriormente, foram designados para funções em locais distantes de suas residências. Essa prática levantou questionamentos sobre a real necessidade e eficácia dessas nomeações. O plano de reestruturação, no entanto, vai além das exonerações imediatas. Um levantamento interno aponta que as duas secretarias em questão, Casa Civil e Governo, abrigam aproximadamente 4 mil servidores comissionados, cargos que permitem nomeação e livre exoneração. A meta do governo é reduzir cerca de 40% desse contingente, o que representa aproximadamente 1,6 mil cargos. Uma parte significativa dessas demissões tem como alvo funcionários que estariam inativos, popularmente conhecidos como “fantasmas”, cujas presenças nos quadros funcionais geram custos sem a devida contrapartida de trabalho. A estimativa governamental é de que essas medidas de corte de gastos resultem em uma economia mensal de cerca de R$ 10 milhões, um valor considerado relevante para as finanças estaduais. A reestruturação administrativa também contempla a recriação da Subsecretaria-Geral, que voltará a integrar a estrutura da Casa Civil. Este órgão estratégico será liderado pelo procurador do estado Sérgio Pimentel, que já tem colaborado com o novo secretário da pasta, Flávio Willeman, nomeado por Couto. Ambos os gestores são procuradores do estado e possuem vasta experiência em órgãos públicos, com Pimentel tendo atuado anteriormente como subprocurador-geral do estado e em cargos de relevância em entidades como Cedae e Detran. As exonerações e outras alterações administrativas foram devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado, nas edições de quinta-feira (16) e sexta-feira (17), consolidando as ações decorrentes de auditorias internas nas secretarias. Na edição de sexta-feira, o governo também anunciou a extinção de três subsecretarias dentro da estrutura da Casa Civil, com a consequente descontinuação das estruturas a elas subordinadas. Paralelamente, desde que assumiu o cargo em 23 de março, o governador em exercício já efetuou nove nomeações para posições estratégicas, incluindo as chefias da Casa Civil, Secretaria de Governo (interina), Controladoria-Geral do Estado, Instituto de Segurança Pública, RioPrevidência e Cedae. O pacote de medidas, denominado “choque de transparência”, também abrange uma auditoria abrangente em todos os órgãos do Poder Executivo estadual, incluindo a administração indireta e empresas estatais. Essa auditoria analisará mais de 6,7 mil contratos ativos, totalizando cerca de R$ 81 bilhões, com o objetivo de mapear, identificar responsáveis e revisar gastos públicos em busca de eficiência e moralidade administrativa





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