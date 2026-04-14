Governador do Rio Exonera Presidente do Rioprevidência e Nomeia Novo Procurador

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, exonera o presidente do Rioprevidência, Nicholas Cardoso, e nomeia Felipe Derbli de Carvalho Baptista, após recomendação do Ministério Público por investimentos irregulares. Baptista possui vasta experiência jurídica.

O governador em exercício do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto de Castro, tomou uma decisão significativa nesta segunda-feira (13), ao exonerar o presidente do Rioprevidência , Nicholas Cardoso . A nomeação do procurador do Estado Felipe Derbli de Carvalho Baptista para o cargo foi anunciada logo em seguida, marcando uma mudança importante na gestão do fundo previdenciário do estado. A informação foi divulgada inicialmente no blog do jornalista e colunista do jornal O Globo, Ancelmo Gois, um veículo de notícias reconhecido pela cobertura detalhada de questões política s e administrativas do Rio de Janeiro.

A substituição de Nicholas Cardoso acontece em um momento de atenção redobrada sobre a gestão do Rioprevidência, principalmente após a recomendação do Ministério Público do Rio (MPRJ) pela sua exoneração. A recomendação do MPRJ se baseou em investigações que revelaram investimentos em três fundos geridos por instituições financeiras que não estavam devidamente cadastradas, levantando preocupações sobre a segurança e a conformidade dos investimentos do fundo. O valor total desembolsado nessas aplicações irregulares chegou a R$ 118 milhões, um montante considerável que acende o sinal de alerta sobre a gestão financeira do órgão. Nicholas Cardoso assumiu interinamente a presidência do Rioprevidência após o afastamento de Deivis Antunes, que se tornou alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), demonstrando a complexidade e os desafios que o fundo previdenciário enfrenta em termos de governança e controle.

Felipe Derbli de Carvalho Baptista, o novo presidente do Rioprevidência, traz consigo uma vasta experiência jurídica, com mais de 25 anos de atuação na área. Sua formação acadêmica impressiona, com especialização em Direito Público, doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e mestrado pela prestigiada The London School of Economics (LSE). Essa bagagem acadêmica e profissional sugere uma base sólida de conhecimento e expertise para lidar com os desafios complexos da gestão previdenciária. A nomeação de Baptista pode ser interpretada como uma tentativa de reforçar a credibilidade e a transparência do Rioprevidência, buscando restaurar a confiança dos servidores e da sociedade na administração do fundo. O conhecimento aprofundado em Direito Público, em particular, é crucial para garantir a conformidade com as leis e regulamentos que regem o sistema previdenciário, enquanto a experiência em instituições de renome como a LSE demonstra uma visão global e sofisticada dos desafios financeiros e econômicos. A nomeação de Baptista ocorre em um contexto de intensa fiscalização e pressão por parte dos órgãos de controle, como o Ministério Público, que estão atentos à gestão dos recursos públicos e à proteção dos interesses dos segurados. A expectativa é que Baptista consiga implementar medidas eficazes para garantir a segurança dos investimentos, a eficiência da gestão e a sustentabilidade do fundo a longo prazo.

Além da troca de comando no Rioprevidência, outras notícias relevantes movimentaram o cenário midiático. Em outros âmbitos, a cobertura de entretenimento também se destacou, com atualizações sobre o reality show Big Brother Brasil (BBB). A enquete sobre a possível eliminação no 'BBB 26' gerou grande expectativa, com os participantes Ana Paula, Gabriela e Juliano Floss disputando a preferência do público. No mundo da cultura, o viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, recebeu uma homenagem emocionante em nome do humorista em um festival em Paris, celebrando o legado de Gustavo. No mundo da teledramaturgia, a novela das seis da Globo apresentou momentos dramáticos, como a morte de Soliman na prisão e o confronto entre Alika e Virgínia. Além disso, a internet foi agitada por um vídeo que viralizou, mostrando supostos trabalhadores filmando suas próprias mãos para treinar algoritmos de robôs com Inteligência Artificial (IA), levantando questões sobre o futuro do trabalho e a crescente presença da IA. No mundo da televisão, Cláudio Gabriel se prepara para um novo projeto bíblico após o sucesso de 'Três Graças', mostrando o interesse crescente em temas religiosos na programação. O 'Jardim BBBotânico', um espaço na Globo dedicado às plantas do 'Big Brother', foi inaugurado por Pocah, Brunna e Rizia, combinando entretenimento e sustentabilidade.





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