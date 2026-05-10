Governador de Goiás critica medida do STF que suspendeu a Lei da Dosimetria

O governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD) , criticou a medida de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu a aplicação da Lei da Dosimetria até que o STF analise as ações que questionam a norma. Caiado classificou a medida como um “ataque à democracia” e afirmou que o magistrado ultrapassou “os limites da relação institucional”. O pré-candidato também afirmou que o chamado “ativismo judicial” contribui para ampliar a polarização política no país.

O governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado ( PSD ) , criticou neste sábado (9) a medida de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu a aplicação da Lei da Dosimetria até que o STF analise as ações que questionam a norma.

Caiado classificou a medida como um “ataque à democracia” e afirmou que o magistrado ultrapassou “os limites da relação institucional”. O pré-candidato também afirmou que o chamado “ativismo judicial” contribui para ampliar a polarização política no país





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