Gostaria de saber o que você acredita ser o melhor investimento a longo prazo

O craque do Santos vive um momento diferente na carreira, com a sequência de lesões minando o seu desempenho físico. A partir daí, surge a dúvida: o craque do mundo deve ou não ir à Copa do Mundo?

Carlo Ancelotti vai convocar a Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo nos Estados Unidos , México e Canadá, nesta segunda-feira (18). Antes do anúncio da lista final, a longa referência da Seleção Brasileira , o craque do Santos vive um momento diferente na carreira.

A sequência de lesões minou o desempenho físico de Neymar, que deixou de disputar muitas partidas pelo clube brasileiro e pelo Paris Saint Germain. Ainda assim, Neymar jogou quase todos os últimos jogos pelo Santos, atuando inclusive por 90 minutos. A sequência positiva trouxe à tona um debate que vem norteando os principais programas esportivos no Brasil. Afinal, o craque deve ou não ir à Copa do Mundo





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