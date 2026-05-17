Gostaria de saber o que você acredita ser o melhor investimento a longo prazo

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Seleção BrasileiraCopa Do MundoEstados Unidos
📆5/17/2026 11:20 AM
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O craque do Santos vive um momento diferente na carreira, com a sequência de lesões minando o seu desempenho físico. A partir daí, surge a dúvida: o craque do mundo deve ou não ir à Copa do Mundo?

Carlo Ancelotti vai convocar a Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo nos Estados Unidos , México e Canadá, nesta segunda-feira (18). Antes do anúncio da lista final, a longa referência da Seleção Brasileira , o craque do Santos vive um momento diferente na carreira.

A sequência de lesões minou o desempenho físico de Neymar, que deixou de disputar muitas partidas pelo clube brasileiro e pelo Paris Saint Germain. Ainda assim, Neymar jogou quase todos os últimos jogos pelo Santos, atuando inclusive por 90 minutos. A sequência positiva trouxe à tona um debate que vem norteando os principais programas esportivos no Brasil. Afinal, o craque deve ou não ir à Copa do Mundo

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