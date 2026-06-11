Comentário do comentarista do Google sobre a abertura da Copa do Mundo, destacando a falha em identificar o mascote da competição.

Favorite o Lance! no GoogleGalvão faz crítica durante abertura da Copa do Mundo: 'Não tem sido assim' Em um determinado momento da apresentação, que antecedeu a partida entre México e África do Sul, apareceu o boneco"Labubu", febre em terras mexicanas.

Foi então, que Villani, ao narrar a aparição, afirmou que era o mascote da Copa do Mundo. Imediatamente, o comunicador corrigiu o próprio erro na transmissão.

Contudo, telespectadores que acompanhavam a cerimônia não deixaram passar despercebido o fato e o repercutiram nas redes sociais. Veja abaixo: Aposte em gols da Seleção Brasileira de Ancelotti na Copa do Mundo! Clique e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas.

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