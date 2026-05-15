Google Announces Googlebooks: A New Category of Computers Focused on Advanced AI and Hardware Innovation

Google unveils the Googlebooks, a new line of computers designed to take advantage of the advanced AI capabilities of the Gemini Intelligence division, promising seamless integration with Android and ChromeOS operating systems. The Googlebooks come equipped with the innovative 'Magic Pointer' that enables users to activate the AI assistant simply by hovering a button above any element on the screen.

Anunciado 15 anos após o Chromebook, a nova linha de computadores esconde a maior parte de seus trunfos, com exceção da avalanche de IAGoogle lança os Googlebooks , uma nova categoria de computadores focada na Gemini Intelligence , a IA evoluída da empresa.

Eles prometem interligar Android e ChromeOS, e introduzem o inovador ‘Magic Pointer’ para ativação do assistente. Contudo, detalhes sobre o hardware premium ainda são um mistério, gerando questionamentos sobre a verdadeira novidade. Desenvolvidos para interligar uma nova geração de computadores ao Gemini Intelligence — envolução do atual assistente de IA da empresa — a grande aposta da gigante americana contina ainda sob o mistério de qual hardware formará esses computadores e qual novidade é, realmente, nova





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Googlebooks Chromeos AI Mobile-Device Compatibility Gemini Intelligence

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