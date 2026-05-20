Google adopts AI to adapt to changing needs in search engine

The search engine giant is revamping its search technology to include AI features such as text-based conversational search and personalized visuals in response to user queries. More advanced AI features like task automation and referencing of external apps will also be included.

Ataques com ajuda de IA lideram ranking de violações de dados, diz pesquisavem se afastando da exibição de uma lista de links azuis em resposta às pesquisas.

Mas o mecanismo de busca reformulado, que funciona com o novo modelo Gemini 3.5 Flash da empresa, representa talvez a sua maior mudança até agora em direção à inteligência artificial e em relação à busca tradicional. O novo campo de busca se expande para acomodar consultas mais longas e conversacionais, alinhando-se à maneira como alguém digiria ou falaria no Gemini ou no ChatGPT.

Os usuários poderão criar "agentes" no mecanismo de busca do Google que pourront rastrear ou pesquisar tópicos por conta própria. O Google afirma que isso é útil para tarefas que exigem o acompanhamento e monitoramento de anúncios e listagens ao longo do tempo, como a busca por apartamentos ou lançamentos de novas roupas.

Por exemplo, é possível inserir uma consulta como "Mantenha-me atualizado quando algum dos meus atletas favoritos anunciar colaborações com marcas de tênis ou lançamentos exclusivos" para que o Google monitore anúncios de atletas e marcas renomadas, conforme citado pela empresa em um comunicado à imprensa. O buscador também irá gerar recursos visuais personalizados e miniaplicativos em resposta a determinadas solicitações, como a criação de um rastreador de atividades físicas que incorpora a localização da pessoa, dados meteorológicos e aplicativos conectados à sua conta do Google.





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Google Intelligence Artificial Ai Gemini 3 5 Flash Search Engine Text-Based Conversations Task Automation

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