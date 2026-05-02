Gonzalo Higuaín surpreende com nova aparência longe dos gramados

Ex-atacante argentino, Gonzalo Higuaín, é visto com visual diferente, cabelos longos e físico mais encorpado, gerando repercussão nas redes sociais. Relembre a carreira do jogador.

Gonzalo Higuaín , afastado dos campos de futebol desde 2022, reacendeu o interesse do público, não por suas habilidades esportivas, mas por uma mudança significativa em sua aparência .

O ex-atacante foi flagrado em uma loja de artigos esportivos ao lado de um fã, exibindo um visual notavelmente diferente daquele que o consagrou durante sua carreira profissional. A transformação inclui cabelos longos, uma barba densa e um físico mais robusto, indicando um estilo de vida pós-carreira que se distancia da rotina intensa de um atleta de alto rendimento. A imagem rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando comentários e especulações sobre a nova fase do jogador.

Com 38 anos, Higuaín encerrou sua carreira aos 34, após uma passagem pelo Inter Miami, onde deixou uma marca de 29 gols em 70 jogos. Sua trajetória no futebol foi marcada por momentos de grande brilho e conquistas importantes. A revelação pelo River Plate foi apenas o começo de uma carreira que o levaria a se destacar nos maiores palcos do futebol europeu.

No Real Madrid, o argentino se tornou um ídolo, acumulando 121 gols em 264 partidas e conquistando três títulos da La Liga. Sua capacidade de finalização e faro de gol o consagraram como um dos atacantes mais temidos da época. A passagem pelo Napoli, na Itália, foi igualmente memorável. Em 146 jogos, Higuaín balançou as redes 91 vezes, incluindo uma temporada espetacular em 2015–16, quando marcou impressionantes 36 gols no Campeonato Italiano, estabelecendo um novo recorde na competição.

Esse desempenho excepcional chamou a atenção da Juventus, que o contratou em uma transferência de alto valor, consolidando sua posição como um dos principais jogadores do país. Em Turim, manteve um desempenho consistente, contribuindo para a conquista de títulos nacionais e se tornando uma peça fundamental no esquema tático da equipe. Além da Itália, Higuaín também teve passagens por Milan e Chelsea, onde conquistou a Liga Europa, demonstrando sua versatilidade e capacidade de se adaptar a diferentes estilos de jogo.

Sua contribuição para a seleção argentina também foi significativa. Ao longo de 75 jogos, Higuaín marcou 31 gols, representando seu país em três Copas do Mundo. Apesar de não ter conquistado o título, o atacante teve um papel importante na campanha da Argentina na Copa do Mundo de 2014, quando a equipe chegou à final, mas foi derrotada pela Alemanha.

A derrota na final foi um momento doloroso para Higuaín e para toda a seleção argentina, mas o jogador sempre demonstrou orgulho em representar seu país. A imagem atual de Higuaín, longe dos holofotes e da pressão da competição, sugere uma busca por tranquilidade e um novo equilíbrio em sua vida. A mudança em sua aparência reflete uma transformação pessoal, marcando o início de uma nova jornada após uma carreira brilhante e repleta de desafios.

A repercussão nas redes sociais demonstra o carinho e a admiração que o público ainda nutre pelo ex-jogador, que se tornou um ícone do futebol mundial. A nova fase de Higuaín, longe dos gramados, promete ser tão interessante quanto sua trajetória vitoriosa nos campos





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